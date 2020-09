Nu a încetat să spere. O mamă din Sri Lanka și-a găsit copilul dispărut în timpul tsunamiului din 2004

Sri Lanka, 2004

Akram Rizkhan avea cinci ani când valul tsunami a lovit Karativu, satul în care locuia, la 367 de kilometri de capitala ţării.

Copilul a fost mai întâi internat într-un spital din regiune, apoi a fost adoptat de o familie, a precizat Abusaly Siddi, mama băiatului.

''Mi-am căutat fiul timp de mai mulţi ani, dar nu am putut da de el - am făcut apel la preşedinte şi am solicitat ajutorul poliţiei'', le-a spus Amali jurnaliştilor după ce şi-a regăsit copilul.

În cele din urmă, a fost informată că fiul său a fost adoptat şi a luat legătura cu familia adoptivă.

După realizarea unui test ADN, mama şi fiul s-au reunit.

Valul tsunami s-a produs în Oceanul Indian pe 26 decembrie 2004, a doua zi de Crăciun, în urma unui seism de 9,1 pe scara Richter, produs în largul Insulei Sumatra.

Au fost lovite 14 ţări cu ieşire la Oceanul Indian. 230.000 de oameni au murit atunci.

(sursa: Agerpres)

ŞTIRILE ZILEI