Nr. 1 mondial în tenis, Novak Djokovic, a primit o derogare medicală de la organizatorii turneului de Grand Șlem Australian Open, ca să participe la competiția care începe pe 17 ianuarie. Excepția se referă la regulile privind imunizarea

Novak Djokovic / FOTO: shutterstock.com

''Djokovic a solicitat o derogare medicală care i-a fost acordată după un proces riguros (al cererii sale) implicând două grupuri diferite de experţi medicali independenţi pentru a se vedea dacă îndeplineşte liniile directoare ale Grupului consultativ tehnic australian privind imunizarea. Novak Djokovic va participa la Australian Open şi este pe drum'', se arată în comunicatul Tennis Australia, dat publicităţii la câteva minute după ce liderul mondial ATP şi-a anunţat plecarea către Melbourne.



Djokovic, 34 ani, are astfel oportunitatea de a câştiga al zecelea său titlu la Australian Open şi de a ajunge la 21 de titluri de Grand Slam, depăşindu-i astfel pe marii să rivali Roger Federer şi Rafael Nadal, cu care este la egalitate acum, fiecare având câte 20 de succese.



''Au fost instituite protocoale echitabile şi independente pentru a evalua cererile de scutire medicală şi pentru a asigura un Australian Open 2022 sigur şi agreabil pentru fiecare'', a spus Craig Tiley, preşedintele Tennis Australia în comunicat.



Campionul sârb nu a dezvăluit niciodată dacă s-a vaccinat sau nu, după ce în aprilie 2020 s-a exprimat împotriva imunizării obligatorii, un pas obligatoriu pentru reluarea turneelor de tenis în pofida pandemiei de coronavirus.



"Am petrecut o perioadă fantastică alături de cei dragi, în timpul vacanţei, iar astăzi mă îndrept spre Down Under (Australia) graţie unei derogări... Sunt gata să trăiesc şi să respir tenis în următoarele câteva săptămâni. Mulţumesc tuturor pentru sprijin", a scris Djokovic, care s-a antrenat în ultimele zile la Marbella (Spania), într-un mesaj postat pe Instagram, alături de o fotografie făcută pe aeroport.



La sfâşitul lunii decembrie, Djokovic s-a retras din echipa Serbiei pentru ATP Cup, competiţie care are loc în prezent la Sydney, alimentând speculaţiile privind absenţa lui de la Melbourne.

