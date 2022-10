Novaya Gazeta: Anexarea regiunilor ucrainene va fi catastrofală pentru Rusia. Iată de ce

Vladimir Putin crede că a atașat Rusiei regiunile ucrainene Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Această anexare nu are o valoare reală nici din punct de vedere comun, nici din punct de vedere legal, iar singurul rezultat este agravarea problemelor Rusiei, scrie într-un editorial Kiril Martynov, editorul-șef al publicației Novaya Gazeta Europe .

Redăm argumentele lui Martynov.

Economia ţării nu va reuşi să reconstruiască facilităţile din teritoriile ocupate, din cauza sancţiunilor şi izolării economice generale. Mai mult decât atât, „reconstruirea” așezărilor unde încă ar putea exista lupte este o modalitate perfectă prin care oamenii responsabili pot fura tone de bani. De asemenea, diplomația Rusiei nu mai există. Chiar și cei mai de încredere aliați ai lui Putin îl consideră prea toxic și toate țările învecinate cu Rusia își dau seama că într-o zi ar putea deveni supuse unei alte „operațiuni de eliberare”, așa că trag concluzii. Președintele Ucrainei, Zelenski, a spus că negocierile cu Putin sunt excluse din cauza anexării, așa că acei ruși care doresc pacea vor trebui să-și găsească un alt președinte.

Rusia este, de asemenea, în agonie socioeconomică.

Deși sute de mii au părăsit țara și, în ciuda stagnării economiei Rusiei, mulți oameni ar putea încă trăi o viață de zi cu zi mai mult sau mai puțin normală. Societatea, însă, nu mai poate trăi după regulile lui Putin, deoarece violența și ilegalitatea nesfârșite s-au unit acum cu nepotismul larg răspândit și corupția. Orice întreprindere sau proiect din Rusia de astăzi poate fi confiscat în favoarea „veterinarilor din Donbas”, Ramzan Kadîrov sau Evgheni Prigojin. Educația a fost înlocuită cu propaganda „operațiunii militare speciale” și exultare forțată.

Academia rusă este în ruină: Alexander Sergeev, care a fost președinte al Academiei de Științe a Rusiei până de curând, a fost forțat să se retragă de la ultimele alegeri pentru că a cerut menținerea cooperării internaționale a savanților. Cultura rusă contemporană este acum compusă fie din oameni care au condamnat războiul și au părăsit țara, fie din niște idioți fără valoare precum Alexander Pelevin care umplu golurile. Un alt lucru catastrofal despre Rusia îl reprezintă consecințele demografice ale războiului lui Putin: după ce a pierdut un număr record (până la 1 milion) de oameni morți din cauza COVID-19, Kremlinul a decis să scape de și mai mulți bărbați capabili de muncă. Unii dintre ei își pierd viața în Ucraina, în timp ce alții, literalmente sute de mii, fug din Rusia în toate țările vecine care încă acceptă cetățeni ruși.

În ultimele decenii, Rusia s-a obișnuit să fie mândră de faptul că marile sale orașe se bucură de o calitate mai bună a vieții decât majoritatea țărilor post-sovietice, ca și cum motivul ar fi munca grea și talentul, nu prețul petrolului. Drept urmare, retorica rusească de masă a dezvoltat o imagine colonialistă a lumii în care toți non-rușii, „non-slavii”, sunt un fel de suboameni. Vladimir Putin a reușit să schimbe acest lucru: acum rușii consideră aproape orice țară din Asia Centrală un loc atractiv unde pot obține un adăpost din fața nebunului său război din Ucraina.

Nici un succes de război pentru regimul lui Putin: Ucraina a eliberat orașul Liman din regiunea Donețk a doua zi după Rusia a declarat anexarea ei oficială.

Este clar că mobilizarea nu îl va ajuta pe Putin să schimbe lucrurile, deoarece Ucraina și-a mobilizat cetățenii mai devreme, ei luptă mai bine și au lucruri pentru care să lupte.

Mai mult, îi puteți vedea pe Kadîrov și Prigojin care se ceartă cu generalii lui Șoigu, acuzându-i public de incompetență.

Șantajul nuclear al Rusiei s-a uzat, de asemenea, deoarece atât experți precum Feodor Lukianov sau Dmitri Trenin, cât și politicieni precum Dmitri Medvedev sau Vladimir Putin au amenințat deja în mod direct Ucraina și lumea cu război nuclear de mai multe ori. Acest lucru nu a schimbat nimic și nu a forțat Occidentul să-și oprească ajutorul acordat Ucrainei și nici nu a perturbat disponibilitatea Ucrainei de a elibera ceea ce este al ei. Evident, Putin a pregătit bazele războiului nuclear, dar dacă îl va începe, nu numai că va ucide un milion de oameni, ci se va apropia și mai mult de propriul său sfârșit. Nicio persoană din istoria modernă a Rusiei nu a provocat mai mult rău propriei sale țări decât Putin.

Ceea ce a făcut pe 30 septembrie a fost un ritual de magie neagră care trebuia să acționeze ca un fel de poțiune amoroasă pentru poporul rus. La fel ca în 2014, ritualul a avut două părți: o mare ceremonie la Kremlin unde a semnat actele și un spectacol de propagandă în Piața Roșie. Ritualul a produs un efect zero, deoarece fețele oficialilor de rang înalt ai Rusiei erau lipsite de bucurie, în timp ce Putin și-a ținut discursul despre „anglo-saxoni” și „teoria genului”, iar oamenii au fost aduși în Piața Roșie în număr mare cu autobuzele din toată Rusia Centrală. Se pare că rușii au început să realizeze prea târziu că războiul din Ucraina a fost o crimă. Cu toate acestea, acest proces nu poate fi inversat: nimeni nu-l mai iubește pe Putin; autoritatea lui este susținută doar de puterea brută și nu există nimeni care să-l informeze despre asta.

Vladimir Putin s-a bucurat de mult ajutor de la nenumărați scriitori de discursuri și creatori de imagine publică în timpul președinției sale nesfârșite, dar după 23 de ani de guvernare catastrofală și după șapte luni de război, a decis să-și dezvăluie adevărata natură cetățenilor, crezând că a atins perfecțiunea și că acum este de neînlocuit. Acesta este motivul pentru care „discursurile sale istorice” nu pot fi analizate: nu există nicio diferență reală între președintele Rusiei și un expert mediocru dintr-un talk-show de propagandă. Ivan Ohlobistin, tipul care a cerut rușilor să intre în război împotriva lumii întregi, nu este acum decât o versiune mai viguroasă a lui Vladimir Putin.

Ivan Ilin, un filozof politic rus din secolul XX, citat de Putin în finalul discursului său, nu are nicio influență reală asupra ideologiei putiniste, deoarece domnia lui Putin nu are fundal filozofic și este pur anti-intelectualism radical. Totuși, am un sfat pentru Vladimir Putin. Există o carte a lui Ilin numită „Rezistența puterii în fața răului”, în care se opune pacifismului lui Lev Tolstoi. Haide, citește-l când ai mai mult timp liber. Iată despre ce este vorba în carte: când răul vine în casa ta, trebuie să-i reziști. AsemeniUcrainei acum.

