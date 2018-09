Novak Djokovic și Juan Martin del Potro, finaliștii probei masculine de la US Open

Arena Arthur Ashe

În semifinalele de vineri, Del Potro a profitat de abandonul spaniolul Rafael Nadal, favoritul 1, care a abandonat din cauza problemelor la genunchi la scorul de 7-6 (3), 6-2 în favoarea sud-americanului.

''Am fost aproape să renunţ la acest sport pentru că nu găseam o cale să rezolv problema de la încheietură. Am suferit mult. Am trecut prin depresii timp de câteva luni, a declarat Del Potro după meci. Nu mă aşteptam la acest gen de emoţii când am reuşit să joc din nou. Să ating finale, să câştig titluri, să am cel mai bun clasament din cariera mea în acest moment (nr. 3 ATP), totul este aproape perfect''.



Anul trecut, Del Potro a fost eliminat de Nadal în semifinale la US Open şi acum se concentrează să-şi continue cât mai mult cariera de jucător, făcând zilnic yoga şi petrecând ore de întărire a încheieturii sale: ''Ştiu că nu sunt 100%, dar pot juca tenis şi aşa. Voi fi mândru dacă voi putea juca tenis încă mulţi ani''.



Novak Djokovic l-a eliminat uşor pe japonezul Kei Nishikori, cap de serie 21, după trei seturi, cu 6-3, 6-4, 6-2.

''Nishikori este un jucător rapid care ia mult timp adversarilor. Ştiam că dacă reuşesc să-mi menţin ritmul, voi avea şansă să-l incomodez şi să-l fac să greşească. Ceea ce s-a şi întâmplat. În momentele bune, serviciul a funcţionat bine. Am returnat bine, am pus o presiune constantă pe el, am încercat să-l facă să alerge, să-i rup ritmul. Am făcut un meci foarte bun'', a declarat Djokovic, care în acest an s-a impus la Wimbledon.



Despre meciul cu Del Potro, Djokovic a declarat că ''el a fost afectat de lupta sa împotriva accidentărilor care l-au ţinut departe de circuit 2-3 ani. Dar, el a fost mereu considerat de toată lumea ca un jucător de Top 5. Chiar când a căzut în clasament şi a trebuit să revină, toţi ştiam că are capacitatea şi calitatea de a ajunge unde este azi. E un jucător căruia îi plac meciurile mari. Joacă tenisul vieţii sale în ultimele 15 luni''.



Djokovic s-a mai impus la US Open în 2011 şi 2015, în timp ce Del Potro are un succes în 2009. Djokovic conduce cu 14-4 în confruntările directe. Cei doi nu s-au întâlnit însă în acest an.

