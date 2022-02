Novak Djokovic, dispus să sacrifice rezultate importante pentru a nu se vaccina împotriva Covid-19

Djokovic a discutat pentru prima dată cu presa după incidentele neplăcute din Australia și a precizat, printre altele, că nu va trece peste principiile sale.

Liderul mondial a spus că va sacrifica trofeele importante (cele de Grand Slam în primul rând) și nu se va vaccina împotriva Covid-19.

„Da, acesta este preţul pe care îl voi plăti”, a spus Djokovic.

El a menționat că nu trebuie să fie asociat cu mișcarea antivaccinistă de la nivel mondial, singura sa mare dorință fiind aceea ca omul să aibă dreptul să aleagă.

