Novak Djokovic câștigă al cincilea trofeu la Wimbledon, în cea mai lungă finală din istorie cu elvețianul Roger Federer

Cei doi mari campioni s-au întâlnit pentru a 48-a oară în carieră. Scorul întâlnirilor este acum 26-22 pentru Djokovic. Sârbul câștigase și cele două finale anterioare jucate la Wimbledon cu Federer, în 2014 și 2015.

Novak Djokovic a câștigat la Wimbledon în 2011, 2014, 2015 și 2018, în timp ce Federer a câștigat de opt ori.

Sârbul are acum 16 trofee de Grand Slam, fiind pe locul 3, după Roger Federer, cu 20 și Rafael Nadal, cu 18.

Here they come…@rogerfederer vs @DjokerNole for the 2019 men’s singles title #Wimbledon pic.twitter.com/EPcDD71hY6