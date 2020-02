Novak Djokovic a câștigat Australian Open pentru a opta oară. Sârbul l-a învins greu în finală pe Dominic Thiem

Djokovic a câștigat astfel al optulea titlu la Australian Open și al 17-lea turneu de Mare Șlem al carierei. Grație acestui succes, sârbul revine de luni pe primul loc în ierarhia ATP, depășindu-l pe Rafael Nadal.

Giving credit where credit's due @DjokerNole thanks opponent Dominic Thiem for the memorable battle.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/txDnaqLiP5