Novak Djokovic, descalificat de la US Open după ce mingea trimisă din racheta lui, la o izbucnire nervoasă, a lovit o arbitră

Sârbul mai făcuse un gest asemănător şi înainte, însă nu a nimerit pe nimeni, ci doar panourile cu reclame.

Incidentul s-a produs la scorul de 6-5 pentru spaniol, după ce sârbul abia îşi pierduse serviciul.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball. pic.twitter.com/t1zX6lEFxK

După ce a fost lovită, arbitra a căzut. Djokovic a mers către ea pentru a verifica dacă se simte bine.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw