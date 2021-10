Noul Superman dintr-o revistă de benzi desenate se identifică drept bisexual

Superman bisexual

''Am spus întotdeauna că toată lumea are nevoie de eroi şi că are dreptul să se regăsească în aceşti eroi'', a explicat autorul de benzi desenate Tom Taylor, citat într-un comunicat însoţit de un desen al artistului John Timms, în care fiul lui Superman, Jon Kent, sărută un tânăr, un jurnalist pe nume Jay Nakamura.

Anunţul DC Comics este intitulat ''Jon Kent îşi găseşte identitatea (...) Noul Superman se identifică drept bisexual''.

Tom Taylor crede că ''simbolul lui Superman a reprezentat întotdeauna speranţa, adevărul şi dreptatea. Astăzi, acest simbol este ceva mai mult de atât (şi) mai mulţi oameni se pot regăsi în cel mai puternic supererou de benzi desenate''.

Într-un număr din august din ''Superman'', Jon Kent, fiul lui Clark Kent şi al jurnalistei Lois Lane, se împrieteneşte cu reporterul Jay Nakamura. În numărul ce va fi publicat pe 9 noiembrie în Statele Unite, această relaţie se va transforma într-o poveste romantică.

În această vară, zvonurile despre un ''Superman gay'' şi dezvăluirea ''identităţii'' sexuale a super-eroilor au făcut valuri în publicaţiile specializate şi pe paginile de internet ale fanilor.

Nu este prima dată când banda desenată americană îmbrăţişează diversitatea din societate - seria Aquaman a prezentat în această vară un super-erou de culoare şi gay, în timp ce în cea mai recentă ediţie a benzii desenate Batman, Robin s-a descris, de asemenea, ca fiind bisexual.

Pentru Ben Saunders, profesor şi specialist în studiul benzilor desenate şi a desenelor animate, vremurile sunt ''mai puţin încorsetate'' şi este ''un lucru foarte bun''.

''În consecinţă, cultura populară a integrat ceea ce unii cunoşteau de ceva vreme: supereroii au fost întotdeauna, potenţial, un pic ciudaţi'', a spus cercetătorul.

În această nouă serie, intitulată ''Superman: Son of Kal-El'', Jon Kent este un super-erou cu preocupări diferite de cele ale tatălui său - este profund implicat împotriva nedreptăţilor sociale, a schimbărilor climatice sau a crizei refugiaţilor.

Sursa Agerpres

