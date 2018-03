Noul Kia Ceed lansat la Geneva

Kia Ceed

Noul Kia Ceed a fost desenat la centrul de design european al brandului din Frankfurt, Germania, sub coordonarea lui Gregory Guillaume - seful centrului de design din Europa - și a lui Peter Schreyer, Președinte și Șef Design al Kia Worldwide. Urmând caracteristicile de design sportiv și emoțional ale modelului Stinger, noul Ceed prezintă un aspect nou, mai încrezător - unul care transmite atât emoție cât și precizie în execuția sa.

Dimensiunile modelului

Cu o înălțime mai redusă, mai lat și cu partea din spate mai lungă decât a modelului pe care îl înlocuiește, noul Ceed are o silueta posterioară ce denotă un spirit atletic mai matur. Liniile drepte înlocuiesc muchiile rotunjite ale predecesorului său, partea frontală a mașinii evoluând cu o grilă mai largă de tip “nas-de-tigru“ și fante pentru admisia aerului poziționate mai jos, precum și forme precise, liniare, care încadrează aspectul său. Noul model dispune în dotarea standard de lumini de zi cu tehnologie LED, de tip „ice cube”, care aduc aminte de aspectul modelelor anterioare GT și GT-Line. Din profil, liniile drepte măresc vizual lungimea capotei și dau mașinii o poziție mai verticală. Un sentiment crescut de maturitate și putere este creat de linia plafonului, care acum se desfășoară de-a lungul unui plan mai orizontal. Noul model adoptă varianta stâlpului C mai larg, care a devenit un semn distinctiv al designului Kia în ultimii ani, îmbunătățind poziția în partea din spate a cabinei. Acest lucru oferă de asemenea liniei superioare a ferestrei un aspect nou în formă de "semilună". În spate, noile lumini de zi cu tehnologie LED-uri oferă noului Ceed o vizibilitate mai mare pe drum. Liniile drepte ale caroseriei și eleronul de pe hayon oferă noului Ceed un aspect general mai stabil.



La lansare, noul Ceed va fi disponibil în 12 variante de culori. De asemenea, vor fi disponibile diferite modele de jante, cumpărătorii având posibilitatea de a alege între jantele din oțel de 15 inch, jantele din oțel sau aliaj de 16 inch și jantele din aliaj în două tonuri de 17 inch.



La interior, noul Ceed este mai ergonomic ca niciodată, beneficiind în tot habitaclul de materiale de înaltă calitate. Arhitectura cabinei, care urmează linia celor mai recente modele Kia, a fost adaptată pentru noul Ceed, cu panoul de bord care se întinde într-un plan orizontal pentru a oferi un aspect mai sculptural, unitar și suplu. Designul interiorului crează un spațiu mai mare și o senzație de deschidere pentru pasagerii din față, oferind mai mult spațiu la picioare și o bună vizibilitate în față.

Planșa de bord este divizată într-o zonă superioară - care conține sistemul de infotainment „plutitor” cu touchscreen - și o zonă inferioară care adăpostește panoul de control pentru sistemul audio și ventilație. Consola centrală dispune de un layout orientat ușor către șofer, pentru ușurință în accesarea comenzilor. Interiorul este finisat într-o proporție mare cu materiale sofisticate plăcute la atingere, care intensifică subtil ambianța rafinată a habitaclului. Suprafețele sunt finisate cu elemente cromate metalice sau satinate, cumpărătorii putând alege dintr-o gamă de tapițerie din material textil, piele sintetică sau piele naturală. Volanul și schimbătorul de viteze îmbrăcate în piele sunt de asemenea disponibile ca dotări opționale.



Construit pe platforma ‘K2’ dezvoltată de Kia, noul Ceed este mai lat cu 20 mm (1,800 mm) și cu 23 mm mai scund (1,447 mm) decât modelul anterior. Ampatamentul rămâne la fel, de 2,650 mm, dar “consolele” sunt diferite: distanța de la axa roților din față până la finalul spoilerului față fiind cu 20 mm mai mică (880 mm), în timp ce distanța de la axa roților din spate până la finalul spoilerului fiind cu 20 mm mai lungă (acum 780 mm). Noua platformă suportă o încărcătură mai mare, având o capacitate de încărcare de 395 litri, dar și un spațiu interior mai generos pentru umerii pasagerilor din spate și o poziție de condus mai joasă.





Proiectat pentru drumurile europene



Noul Ceed a fost proiectat exclusiv pentru drumurile europene, caracteristicile de rulare și de manevrabilitate ale noului model fiind adaptate pentru a depăși performanțele predecesorului său din punct de vedere al dinamismului, rafinamentului și implicării șoferului. Noul sistem de suspensii va oferi șoferilor un răspuns imediat, completat de setările revizuite ale arcurilor și amortizoarelor și de un sistem de direcție mai rapid. Manevrabilitatea a fost testată pe o gamă largă de suprafețe rutiere din Europa, noul Ceed rămânând confortabil și oferind în același timp șoferilor încredere în abordarea mai strânsă a virajelor și stabilitate la viteze mai mari.

Motorizări



Noul Ceed va fi pus în mișcare de o gamă largă de sisteme de propulsie dezvoltate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților. Gama de motoare include versiunea îmbunătățită a popularului motor de 1.0 litri T-GDi, ce produce 120 CP dar și noua unitate de 1.4 litri T-GDi. Înlocuind motorul GDi de 1.6 litri, noul motor Kappa de 1.4 litri T-GDi oferă o putere de 140 CP, cu 4% mai mult decât cele de 1.6 litri, în pofida capacității mai reduse. De asemenea, va fi disponibil și un motor de 1.4 ltri MPi (injecție multi punct) cu o putere de 100 CP.



Ceed este disponibil și cu noul motor diesel ‘U3’ dezvoltat de Kia. Proiectat să se încadreze în limitele impuse de ultimele standarde de emisii Euro 6d TEMP, noul motor ‘U3’ de 1.6 litri CRDi (common-rail direct injection) utilizează un catalizator selectiv de reducție (SCR) care controlează în mod activ emisille pentru a le reduce semnificativ. Astfel, noul motor produce mai putin dioxid de carbon comparativ cu motoarele diesel anterioare. Disponibil cu o putere cuprinsă între 115 și 136 CP, noul motor diesel oferă un cuplu de 280 Nm. Echipat cu acest propulsor, emisiile de dioxid de carbon ale noului Ceed vor scădea sub 110 g/Km conform noilor proceduri Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) în momentul raportării la NEDC - New European Driving Cycle.



Fiecare motor va fi cuplat la o transmisie manuală în șase trepte, în timp ce noile motoare de 1.4 litri T-GDi și 1.6 litri CRDi vor fi disponibile și cu transmisia automata cu șapte trepte cu dublu ambreiaj.





Îmbunătățit prin noi inovații tehnologice



Inovația ocupă un loc central în dezvoltarea noului Kia Ceed, model care va deveni cel mai tehnologizat vehicul din clasa sa în momentul comercializării.



Interiorul dispune de o gamă largă de tehnologii noi pentru îmbunătățirea confortului și siguranței ocupanților. Sistemul de infotainment ‘plutitor’ este disponibil cu un ecran touchscreen de 5.0 sau 7.0 inch sau cu sistemul de navigație cu touchscreen de 8.0 inch, care poate fi comandat cu sistemul de sunet premium cu tehnologie Clari-fi oferit de JBL. În dotarea standard vor fi incluse conectarea prin Bluetooth a smartphone-ului dar și sistemul automat de lumini și sistemul de acces inteligent fără cheie.



Sistemul „Drive Mode Select” va oferi clienților posibilitatea de a-și personaliza experiența de condus, ei putând alege între modul Normal sau modul Sport. Șoferii pot folosi sistemul „Drive Mode Select” pentru a modifica nivelul de efort necesar pentru manevrarea automobilului, fiecare mod schimbând în mod subtil și caracteristicile motorului. Modul de condus Normal oferă o maximizare a economiei de combustibil și manevrarea mai ușoară a volanului și direcției, în timp ce modul Sport îmbunătățește răspunsul direcției, oferind o accelerare mai rapidă și adaptând direcția pentru a solicita mai mult efort și a avea un răspuns mai prompt la solicitarea șoferului.



O altă dotare opțională disponibilă pentru prima dată într-un vehicul Kia este parbrizul încălzit, ce conține fire electrice aproape imperceptibile care încălzesc ușor geamul ajutând la îndepărtarea gheții și dezaburirea parbrizului. Încărcătorul wireless al smartphone-ului precum și scaunele încălzite și ventilate sunt dotări disponibile pentru noul Ceed.



Pachetul opțional ECO oferă sistemul Active Air Flap, care închide și deschide fantele de aer în funcție de cerințele sistemului de răcire, ajutând la îmbunătățirea eficienței aerodinamice a mașinii și la creșterea economiei de combustibil. Pachetul ECO dispune de asemenea, de un panouri aerodinamice sub șasiu, care ajută la circulația fluxului de aer pe sub autovehicul dar și de cauciucuri Michelin cu rezistență redusă la rulare.



Pe lângă cele șapte airbag-uri oferite în dotarea standard, tehnologiile avansate de asistență a șoferului îmbunătățesc protecția ocupanților, folosind sisteme active de siguranță pentru a preveni riscul producerii coliziunilor. Tehnologiile de siguranță standard vor include sistemul de asistență pentru faza lungă, sistemul de avertizare privind atenția șoferului, sistemul de asistență la păstrarea benzii de rulare și de atenționare la posibilele coliziuni frontale.



Pentru prima dată disponbil pentru fiecare vehicul Kia vândut în Europa, sistemul de asistență la păstrarea benzii de rulare, o tehnologie autonomă de nivel 2, urmărește vehiculele aflate în fața Ceed-ului și identifică spațiile adecvate disponibile pe celelalte benzi de rulare pentru a se deplasa în siguranță către ele. De asemenea, sistemul detectează marcajele benzilor, controlând accelerația, frâna și volanul în funcție de mașinile din față. Sistemul utilizează senzori externi pentru a menține o distanță de siguranță față de vehiculul din față, operând la viteze cuprinse între 0 și 130 km/h.



În plus, noul Ceed dispune de tehnologiile avansate ce includ Smart Cruise Control cu sistemul Stop & Go, sistemul de detectare a vehiculelor aflate în unghiul mort, sistemul de avertizare la mersul cu spatele, sistemul inteligent de asistență la parcare și recunoașterea pietonilor.

ŞTIRILE ZILEI