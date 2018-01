Ministrul Carmen Dan despre numirea noului șef al IGPR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Noul Șef al Poliției Române, Cătălin Ioniță, și-a preluat funcția în prezența ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

Ministrul de interne, Carmen Dan, a explicat astăzi motivul înlocuirii lui Bogdan Despescu de la șefia Poliției Române și a vorbit despre nevoia de schimbare. Ar fi vorba despre vulnerabilități care au ieșit la suprafață odată cu scandalul declansat de cazul polițistului acuzat de hărțuire sexuală. Iar schimbarea trebuie să o facă noul inspector general Cătălin Ioniță, după ce va face o analiză completă a unui sistem care pare bolnav de mult, dar care până acum nu a fost diagnosticat.

''Am prezentat noul inspector al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, şi inspectorul general adjunct, cel cu care va face echipă, Florin Dragnea. A fost o discuţie prin care am transmis asumarea unei misiuni care priveşte reforma profundă pe care şi-au asumat ca împreună şi cu susţinerea conducerii MAI să o înfăptuiască. Ce s-a întâmplat este o situaţie dificilă, dar eu am spus că are izvoarele în Poliţia Română. (...) Ne-am asumat ca într-o primă instanţă să avem o analiză a problemelor din sistem şi, în cel mult o lună, un plan de măsuri cu termene asumate. Poliţia are nevoie de o reformă profundă'', a spus Carmen Dan.

Întrebată despre motivele pentru care a cerut retragerea lui Bogdan Despescu, ea a menţionat proasta comunicare şi gestionare a problemei în cazul poliţistului acuzat de pedofilie, adăugând că acesta a fost pus la dispoziţie, urmând a fi identificat un post.

Chestorul Cătălin Ioniță ajunge la șefia Poliției Române după ce fostul șef al Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Despescu, a fost demis în urma scandalului iscat odată cu acuzațiile de agresiuni sexuale la adresa polițistului de la Brigada Rutieră.

ŞTIRILE ZILEI