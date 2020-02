Noul coronavirus din China se va numi oficial "COVID19", anunță Organizația Mondială a Sănătății

Această denumire o înlocuieşte pe cea anterioară - 2019-nCoV - decisă în mod provizoriu după apariţia bolii în decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel încât să fie "uşor de pronunţat", fără a face referire la o anumită ţară sau populaţie, a declarat directorul OMS.

"Este important să ai un nume pentru a împiedica utilizarea altor denumiri care pot fi inexacte sau stigmatizante", a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva.

El a explicat că termenul "co" provine de la corona, "vi" de la virus şi că "d" a fost ales pentru "desease" (boală, în limba engleză). Numărul 19 indică anul apariţiei sale (2019).

BREAKING



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk