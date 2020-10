Un 1 octombrie mai pustiu că niciodată în campusurile universitare. Multe facultăți au ales întâlnirea cu studenții în online, iar tinerii, desi sunt despărțiți, învață împreună în noul an universitar, în condiții speciale.

Anul universitar 2020-2021 va rămâne însă în amintirea tuturor ca anul în care sălile de curs și amfiteatrele nu au mai fost pline până la refuz de studenți și profesori. Cu toate acestea, cele mai multe universități și-au redeschis porțile.

Noul an universitar începe ca de obicei pe 1 ocotmbrie.

Preşedintele Klaus Iohannis a ales un dublu eveniment: participă la deschiderea cursurilor la Universitatea de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" București care începe de asemenea şi cel de-al 70-lea an de activitate. Ceremoniile au loc la Ateneul Român.

Președintele Klaus Iohannis: Acest an universitar, cel mai dificil din 1989 încoace

Anul universitar început joi este cel mai dificil din 1989 încoace, a spus președintele Klaus Iohannis, prezent la deschidere, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, căreia i-a acordat Ordinului „Meritul pentru Învățământ”, în grad de Comndor.

„Astăzi marcăm începutul unui nou an universitar, acesta fiind, fără îndoială, cel mai dificil an universitar din 1989 încoace. Regulile de distanțare socială necesare în contextul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19 îngreunează un proces educațional în care mentoratul are un rol central”, a spus Klaus Iohannis, la deschiderea anului universitar la UNATC.

Acesta a spus că este convins că vor fi găsite modalitățile prin care să se asigure atât calitatea actului educațional, cât și protejarea comunității academice de riscul contaminării cu noul coronavirus.

La deschiderea noului an universitar, Iohannis a ținut să aducă în discuție subiectul libertății academice și al dreptului la cunoaștere fără niciun fel de îngrădiri ideologizante.

„Democrația și pluralismul se bazează tocmai pe aceste principii și pe autonomia universitară, ca valori pe care, de altfel, s-a construit întreaga Europă modernă căreia îi aparținem. Libertatea de conștiință, libertatea de mișcare și de asociere, libertatea de exprimare, dreptul la învățătură, toate aceste fundamente constituționale ale democrației sunt exemplificate, exersate și dezvoltate în mediul universitar, ceea ce contribuie semnificativ la asumarea lor în rândul întregii societăți. De aceea, afectarea acestor libertăți, oricând, oriunde și prin orice mijloace, de către entități retrograde, este de neconceput și de netolerat”, a mai spus Iohannis.

În semn de apreciere a activității UNATC, din ultimii 70 de ani, Klaus Iohnnis a decis să îi acorde Ordinul „Meritul pentru Învățământ”, în grad de Comandor.

A crescut alocaţia pentru cămine şi cantine cu 10 la sută în noul an universitar

Studenții au primit o veste bună chiar înainte de redeschiderea universitaţilor. A crescut alocaţia pentru cămine şi cantine cu 10 la sută în noul an universitar.

Ministerul Educaţiei a luat această decizie în contextul pandemiei. Banii în plus vor fi folosiți de universități pentru a asigura măsuri suplimentare de igienă, protecţie şi distanţare în spațiile de cazare și zonele pentru servirea mesei.

De aceste subvenții beneficiază și studenții care încheie, conform legislației în vigoare, contracte de închiriere. În plus, autoritățile alocă universităților 10 milioane de euro pentru dezinfectanți și echipamente sanitare de protecție.

Anul universitar la Iași

Astăzi de la ora 11.00, în Campusul „Tudor Vladimirescu" se va desfășură festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" . Evenimentul va avea loc cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară în contextul pandemiei COVID-19. În nou an universitar sunt înscriși 13.850 de studenți la cele 58 de programe de licență, 77 programe de master și 13 domenii de doctorat. Cursurile se vor desfășură în program mixt, online și față în față.

Tot astăzi are loc și ceremonia de deschidere a Univestitatii de Arte Gerge Enescu. Universitatea de Medicina și Farmacie , "Gr. T. Popa" a început cursurile de luni, dar fără tradițională ceremonie de deschidere a noului an universitar.

Și cea mai veche universitate din țara, "Al. I. Cuza" și-a redeschis ieri porțile. Ceremonia care în alti ani reunea sute de studenți și profesori s-a desfășurat anul acesta doar în prezența a 45 de studenți și cadre .

Facultățile din Bănie, pregătite inclusiv pentru examene desfășurate pe internet

Universitățile au pregătit mai multe scenarii și s-au pregătit inclusiv pentru examene desfășurate pe internet. Conducerea Universității din Craiova speră, totuși, să nu se ajungă atât de departe. Pandemia de coronavirus îi afectează însă pe cei care au nevoie de cazare în cămine. Numărul de paturi a fost redus de la 3000, la aproximativ 1700 pentru a respecta noile norme de siguranță.

Până în prezent au fost depuse online peste 2000 de cereri pentru aceste locuri. După repartizare, studenții vor mai avea de așteptat până când vor intra în posesia acestora.

Dacă unii dintre studenți nu știu sigur dacă vor beneficia sau nu de un loc în cămin, studenții internaționali și cazurile sociale au cazarea asigurată.

