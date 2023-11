Noul ambasador al Regatului Unit la Bucureşti, Giles Portman, a fost primit de ministrul Afacerilor Externe

MAE aminteşte că România va găzdui în 2024 a doua ediţie a Forumului Bilateral România - Regatul Unit, în continuarea evenimentului inaugural desfăşurat la Londra, la 23 martie, anul acesta.

De asemenea, ministrul Odobescu a evidenţiat rolul important al colaborării în domeniile apărării şi securităţii şi potenţialul semnificativ existent în sfera relaţiilor economice bilaterale, atât în planul schimburilor comerciale, cât şi în cel al investiţiilor.

Oficialul român a reliefat contribuţia substanţială a celor 1,2 milioane de români stabiliţi în Regatul Unit la intensificarea relaţiilor bilaterale.

În cadrul discuţiilor a fost abordat contextul actual de securitate, marcat de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de criza din Orientul Mijlociu, fiind subliniată "importanţa coordonării celor două state în cadrul eforturilor de creare a unui mediu internaţional mai sigur".

