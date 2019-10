Noua Zeelandă şi Irlanda şi-au anunţat echipele pentru duelul din sferturile Cupei Mondiale de rugby, transmis în exclusivitate de TVR

Noua Zeelandă - Irlanda, sâmbătă, ora 13:15, TVR 1 şi TVR HD / FOTO: Rugby World Cup (Facebook)

Selecţionerul Joe Schimdt a recunoscut că nu a avut o misiune uşoară în a alege cei 23 de jucători pentru confruntarea cu Noua Zeelandă din sferturi.

"A fost o decizie destul de grea pentru a selecta lotul de jucători, dar sper că am luat decizia corectă şi vom vedea asta la finalul meciului", a declarat Joe Schmidt.

Robbie Henshaw este conştient de valoarea adversarului şi de importanţa suporterilor la un astfel de meci: "Este o mare provocare pentru noi să întâlnim Noua Zeelandă, probabil cea mai bună echipă din lume. Sperăm să facem o figură frumoasă şi pentru asta avem nevoie de cât mai mulţi suporteri să ne susţină".

De cealaltă parte, Kieran Read a declarat că îşi doreşte să obţină victoria în duelul cu Irlanda, o echipă ce încă mai are multe de spus la această ediţie a Cupei Mondiale.

"Irlanda este, cu siguranţă, o echipă puternică şi nu cred că au aratat tot la această cupă mondială.Va fi un meci eliminatoriu şi trebuie să reuşim să ne impunem", a afirmat Read, căpitanul All Blacks.

Echipele Noii Zeelande şi Irlandei pentru duelul din sferturi

Noua Zeelandă

Joe Moody, Codie Taylor, Nepo Laulala, Brodie Retallick, Samuel Whitelock, Ardie Savea, Sam Cane, Kieran Read (C), Aaron Smith, Richie Mo’unga, George Bridge, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue, Sevu Reece, Beauden Barrett

Rezerve: Dane Coles, Ofa Tuungafasi, Angus Ta’avao, Scott Barrett, Matt Todd, Tj Perenara, Sonny Bill Williams, Jordie Barrett



Irlanda

Cian Healy, Rory Best (C), Tadhg Furlong, Iain Henderson, James Ryan, Peter O’Mahony, Josh Van Der Flier, Cj Stander, Conor Murray, Johnny Sexton, Jacob Stockdale, Robbie Henshaw, Garry Ringrose, Keith Earls, Rob Kearney

Rezerve: Niall Scannell, Dave Kilcoyne, Andrew Porter, Tadhg Beirne, Rhys Ruddock, Luke Mcgrath, Joey Carbery, Jordan Larmour

Duelul dintre Noua Zeelandă şi Irlanda se dispută sâmbătă, în direct la TVR 1 şi TVR HD, de la ora 13:15, în timp ce, în primul sfert de finală, de la 10:15, Anglia întâlneşte Australia.

