Nouă staţii de metrou din sectorul 4 vor fi modernizate, în baza unui protocol semnat de primărie, MTI şi Metrorex

Metrou

"Prin semnarea acestui protocol vor fi derulate o serie de proiecte pentru regenerarea urbană a zonelor din jurul a nouă staţii de metrou din sectorul 4, care înseamnă acces atât pietonal, cât şi rutier. Toate lucrările vor fi făcute de Primăria Sectorului 4", a afirmat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la semnarea protocolului.



Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a menţionat că acesta este al treilea proiect major pe care Administraţia Sectorului 4 îl derulează împreună cu Metrorex şi cu Ministerul Transporturilor, primul fiind staţia de metrou Tudor Arghezi, un proiect derulat din bani europeni, prin POIM, iar al doilea extinderea magistralei M2 de metrou până în comuna Berceni.



Dacă proiectul staţiei de metrou Tudor Arghezi este în grafic din punct de vedere al lucrărilor şi spre finalul anului această staţie ar trebui să fie finalizată, la cel de-al doilea proiect - extinderea M2 - se lucrează împreună cu JASPERS şi cu Deloitte la studiul de prefezabilitate şi fezabilitate.



"Proiectul pe care îl semnăm astăzi este unul extrem de important din două motive: securitatea şi siguranţa au reprezentat o urgenţă pentru noi, cei din sectorul 4, atât în privinţa şcolilor, liceelor, grădiniţelor, din punct de vedere al infrastructurii. Astăzi, prin lucrările pe care intenţionăm să le derulăm împreună cu Metrorex, dorim să obţinem autorizaţii de securitate la incendiu pentru staţiile de metrou din sectorul 4, care nu au aşa ceva. Nu în ultimul rând, aşa cum derulăm la Eroii Revoluţiei lucrările la pasajul subteran, o parte din aceste staţii - şi vreau să menţionez staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, respectiv staţia de metrou Apărătorii Patriei - au nevoie de astfel de pasaje subterane care reduc posibilitatea de accidente, nişte intersecţii nu aglomerate, ci supraaglomerate. Ca atare, în cursul săptămânii următoare, vom semna proiectele pentru studiile de fezabilitate, respectiv proiectele tehnice pentru aceste două staţii de metrou care reprezintă urgenţă. Urgenţa, repet, este dată de necesitatea de a avea numărul de guri necesar obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de a decongestiona traficul pietonal din intersecţiile Constantin Brâncoveanu cu Şoseaua Olteniţei şi, respectiv, staţia Apărătorii Patriei", a explicat Băluţă.



Potrivit acestuia, în cursul anului următor se va lucra la "regenerarea unei intersecţii importante", şi anume Eroii Revoluţiei, unde "astăzi tot nu facem altceva decât să implementăm un proiect realizat împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Metrorex şi STB, în care vom aduce traficul pietonal subteran, reuşind astfel să realizăm legătura între staţiile STB, respectiv între staţiile de metrou de la Eroii Revoluţiei".



La rândul său, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, a precizat că staţia Tudor Arghezi este în fază avansată, iar în luna noiembrie se preconizează începerea probelor tehnologice, care vor dura una sau două luni.



"Colaborarea cu Primăria Sectorului 4 reprezintă un exemplu de bună practică. În ceea ce priveşte realizarea staţiei Tudor Arghezi şi extensia acestei staţii cu încă 3 staţii dincolo de şoseaua de centură, până în comuna Berceni, a reprezentat pentru noi punctul de plecare pentru a avea o iniţiativă de a continua această colaborare cu Primăria Sectorului 4 pentru realizarea şi a altor proiecte de regenerare urbană. Şi, aşa cum a menţionat şi domnul primar, Apărătorii Patriei, Brâncoveanu chiar sunt foarte importante pentru a realiza un nou acces, astfel încât fluxurile de călători să fie optim asigurate şi, de asemenea, realizarea acestor pasaje subterane pietonale au avantajul, aşa cum s-a menţionat, că, o dată, se va diminua riscul accidentelor, dar vor contribui şi la îmbunătăţirea mediului înconjurător, vor asigura şi o siguranţă a utilizatorilor metroului. În ceea ce priveşte staţia Tudor Arghezi, este în fază avansată. Specialiştii noştri pe tot parcursul construcţiei au asigurat asistenţă tehnică. Metrorex-ul are specialişti pe toate sistemele care se implementează în acea staţie, astfel încât în luna noiembrie se preconizează începerea probelor tehnologice, tocmai pentru a asigura tonajul de stabilitate. Probele pot dura o lună pot dura şi 2 luni. Nu ne grăbim, pentru că siguranţa cetăţeanului este foarte importantă. Sigur, dorinţa noastră comună este de a merge şi a da în circulaţie această staţie, care este o staţie modernă, cu tehnologii moderne şi credem că publicul călător va beneficia de toate facilităţile care au fost implementate acolo", a susţinut Miclăuş.



Revenind la proiectul actual, primarul Băluţă a precizat că zona ce va fi abordată în regim de urgenţă cuprinde staţia Constantin Brâncoveanu, apoi Apărătorii Patriei şi a treia, la care se lucrează deja, Eroii Revoluţiei.



"Zona pe care ne-am propus s-o abordăm în regim de urgenţă este următoarea: prima staţie - Constantin Brâncoveanu, a doua staţie - Apărătorii Patriei, a treia la care deja lucrăm este la Eroii Revoluţiei. La Eroii Revoluţiei am preluat de la Primăria Municipiului Bucureşti pasajul. Am încheiat în acest moment prima etapă şi anume partea exterioară, redând circulaţiei benzile pe care timp de 4 luni le-am obturat. Începând de astăzi ne-am apucat de lucrat în interiorul obiectivului. Diferenţa de cost este undeva la 7 milioane de lei dacă nu mă înşel, pentru acest pasaj. De asemenea, întreaga intersecţie, împreună cu gurile de metrou, va fi reabilitată. Avem în execuţie un studiu de fezabilitate. Mai mult decât atât, a fost efectuată şi o expropriere în interiorul acestei intersecţii. Este o fostă benzinărie Petrom. În momentul acesta este un magazin în care se vând piese auto, în mijlocul intersecţiei. Împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti am reuşit să facem această expropriere, astfel încât întreaga intersecţie, traficul pietonal, accesul la metrou, accesul la staţiile STB va fi până la sfârşitul anului viitor configurat total. În privinţa staţiilor de metrou Constantin Brâncoveanu şi Apărătorii Patriei, în baza acestui protocol vom da comandă câştigătorilor acordului cadru pentru studii de fezabilitate şi proiectare pe care sectorul 4 îl are, astfel încât estimăm ca săptămâna viitoare, către sfârşit, să putem să semnăm contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic", a subliniat el.



Primarul sectorului 4 a adăugat că după ce vor fi încheiate aceste etape, cu certitudine vor fi identificate sursele de finanţare.



"Aşteptăm cu nerăbdare să se deschidă exerciţiul financiar 2021-2027. Din păcate, astăzi nu este deschis, avem foarte multe axe pe care putem aplica (..) şi aici există aceste premise clare de a identifica surse de finanţare pentru aceste proiecte, de aceea, culmea, sunt mult mai atractive pentru finanţare astfel de proiecte. Mai mult decât atât, reprezint o comunitate care timp de 30 de ani a fost uitată din punct de vedere al investiţiilor şi lipsurile pe care le avem în materia infrastructurii sunt unele majore. De aceea, astăzi, construim pasaje subterane, pasaje supraterane, parcări, îmbunătăţim accesul la staţiile de metrou, staţiile STB. Este singura alternativă pe care o avem, aceea de a identifica surse europene de finanţare, pentru că în mod evident la nevoile pe care le avem nu avem cum să suportăm din bugetul local. Nu în ultimul rând, vreau să vă precizez că pe valul renovării avem 1,2 miliarde de lei aproximativ atraşi de Sectorul 4 pentru zonele sărace. Zoom-urile pe care le avem acolo este pe comunităţile sărace, respectiv pentru şcolile, liceele şi grădiniţele din sectorul 4. Aşadar, echipa care se ocupă de fondurile europene din sectorul 4 este una performantă şi împreună cu dânşii am generat această preocupare pentru infrastructură", a adăugat Daniel Băluţă.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI