Nouă piese de grafică semnate de Banksy, adjudecate la aproape 15.000 de euro la o licitație din România

Love is in the air

Piesa de grafică ce poartă titlul "Fetiţa cu balonul roşu" a fost cumpărată cu 5.000 de euro.

Artmark notează că lucrarea, considerată preferata britanicilor, a fost realizată cu şablon pe faţada unui magazin dintr-un cartier din Londra în 2002, iar ulterior vândută, după ce a fost înlăturată de pe zid, în 2014, pentru suma de 500.000 de lire sterline. Faimoasa lucrare a participat în 2018 la o controversată licitaţie organizată de renumita Casă Sotheby's, iar imediat după ce a fost adjudecată pentru suma de 1,04 milioane de lire sterline s-a autodistrus după un plan al lui Banksy.

Celelalte piese de grafică semnate de Banksy şi prezente în licitaţie au fost adjudecate la preţuri cuprinse între 450 de euro şi 2.500 de euro. Astfel, "Petrol corupt" a fost cumpărată la 2.500 de euro, "Poliţistul vesel", la 1.800 de euro, "Love is in the air", "Pulp fiction", "Bomb hugger", "Plăceri superficiale", la 1.600 de euro, "Vânătorii de cărucioare", la 900 de euro, "Keep it real" - la 450 de euro.

În licitaţie s-au aflat şi piese de grafică ale celor mai mari nume ale artei moderne, precum van Gogh, Picasso, Dali, Magritte, Matisse, Degas sau Klimt. De asemenea, au fost prezenţi şi artişti ai artei contemporane, precum Warhol, Basquiat sau Lichtenstein.

Banksy este pseudonimul unui artist graffiti, activist politic, regizor de film și pictor englez. Se speculează că artistul elvețian Maître de Casson ar putea fi Banksy, însă acesta a negat. Lucrările sale de critică politică și socială au fost prezente pe străzi, pereți și poduri din orașe din întreaga lume.

