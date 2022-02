Nouă ore de negocieri ruso-ucrainene în legătură cu conflictul din Donbas fără rezultat concret

Tensiuni în Ucraina

Reprezentanţii Ucrainei şi Rusiei s-au întâlnit joi pentru a doua rundă de discuţii de la începutul acestui an în aşa-numitul format Normandia, cu mediere franceză şi germană.



Mediatorii susţin planul de pace, dar "spre marele nostru regret" nu presează guvernul ucrainean să-şi îndeplinească partea sa din Acordurile de la Minsk, a declarat şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale ruse Dmitri Kozak, reprezentantul Moscovei la aceste discuţii.



"Nu am reuşit să surmontăm diferendele de opinie", a spus Kozak, menţionând că partea ucraineană interpretează planul de pace diferit de partea rusă.



Dmitri Kozak a criticat din nou guvernul ucrainean pentru că respinge dialogul direct cu liderii separatişti ai regiunilor Lugansk şi Doneţk (estul Ucrainei), reiterând că implementarea acordului de la Minsk este o condiţie prealabilă pentru soluţionarea conflictului din Donbas fără violenţă.



"Am încercat să ne punem de acord ca la următoarea întâlnire a Grupului de contact (Ucraina, OSCE şi Rusia) să se înceapă un dialog privind viitorul statut al Donbasului ca parte a Ucrainei postconflict. Nu am reuşit să obţinem consimţământul Kievului pentru un astfel de dialog", a declarat Kozak, adăugând că la actuala rundă de discuţii s-a procedat de fapt la o "inventariere a diferitelor lecturi pe tema Acordurilor de la Minsk".



Negociatorul ucrainean Andrii Iermak a confirmat că discuţiile nu au avansat în ceea ce priveşte problemele aflate în dispută, dar a spus că a existat o încetare a focului completă săptămâna trecută preţ de mai multe zile, calificând aceasta drept "un rezultat foarte puternic".



" Doar într-o atmosferă de implementare a încetării focului există cu adevărat posibilitatea de a continua aceste negocieri", a spus Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev.



Potrivit acestuia, unul dintre obiectivele părţii ucrainene în cadrul negocierilor estet deblocarea activităţii Grupului de contact trilateral pentru a avansa în continuare în reglementarea paşnică a conflictului din Donbas.



Kievul doreşte o ameliorare a verificării încetării complete a focului în estul Ucrainei, deblocarea procesului de eliberare reciprocă a prizonierilor şi deschiderea punctelor de control pe linia de demarcaţie.



Moscova doreşte să treacă peste aceste etape şi încearcă să obţină acordul Kievului la un dialog direct cu separatiştii şi acordarea unui statut de autonomie pentru cele două autoproclamate "republici populare" Lugansk şi Doneţk.



Runda anterioară de negocieri la nivel de consilieri politici ai liderilor celor patru ţări participante (Germania, Franţa, Ucraina şi Rusia) a avut loc la 26 aprilie 2021 la Paris, încheindu-se de asemenea fără niciun rezultat, după circa opt ore de discuţii.



Zone din regiunile Lugansk şi Doneţk care se întind de-a lungul frontierei cu Rusia sunt controlate de aproape opt ani de separatişti proruşi, susţinuţi de Moscova, de la începutul conflictului din Donbas în aprilie 2014.

ŞTIRILE ZILEI