Nouă morţi şi 57 de răniţi în atacul aerian al Rusiei asupra bazei militare de la Yavoriv, de lângă graniţa cu Polonia

ACTUALIZARE: "Din păcate, 57 de persoane au fost rănite şi spitalizate. Nouă eroi au murit", a transmis guvernatorul militar al regiunii Lvov, Maxim Koziţki, pe Telegram.



Andrii Sadovi, primarul din Lvov, situat la circa 40 de km de bază, a furnizat acelaşi bilanţ, tot pe Telegram.



Ministrul ucrainean al Apărării, Olekssi Reznikov, a spus că la baza militară de la Iavoriv au lucrat în trecut instructori militari străini, dar că nu este clar dacă vreunul dintre ei era prezent acolo la momentul atacului şi că acest lucru este în curs de verificare.

Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, în vestul țării, în apropiere de granița cu Polonia.

"Ocupanții au lansat un atac aerian asupra Centrului internațional pentru menținerea păcii și securității. Potrivit datelor preliminare, au lansat opt rachete", a precizat administrația într-un comunicat.

Centrul, aflat la mai puțin de 25 km de granița cu Polonia a adăugat că va face publice detalii mai târziu.

Centrul este o denumire pentru Terenul de antrenament militar Yavoriv, aflat la mai puțin de 25 kilometri de granița poloneză și locul de desfășurare a multor misiuni de operațiuni comune, inclusiv un loc de transfer pentru aprovizionarea NATO.

