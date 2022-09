Nouă contracte de finanţare prin PNRR au fost semnate la Guvern. Vor fi construite 124 de creşe destinate unui număr de 7.000 de copii

Guvernul României. Semnare contracte cu finanțare prin PNRR / FOTO: Captură foto

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a semnat alături de primarii localităţilor contracte de finanţare pentru construcţia de creşe în: Alba Iulia - în valoare de 21,66 milioane lei, Piteşti - 16,64 milioane lei, Tismana - 11,8 milioane lei, Slobozia - 16,6 milioane lei, Carei - 11,88 milioane lei, Mediaş - 11,88 milioane lei, Suceava - 21,66 milioane lei, Huşi - 21,66 milioane lei, Râmnicu Vâlcea - 21,66 milioane lei.



La ceremonia de semnare a primelor contracte pentru realizarea de creşe prin finanţare PNRR a fost prezent şi premierul Nicolae Ciucă. Acesta i-a mulţumit ministrului Cseke, precum şi angajaţilor Ministerului Dezvoltării pentru modul în care pun în aplicare obiectivele prioritare de pe agenda Guvernului. De asemenea, a menţionat că în ultimele luni au fost operaţionalizate trei programe majore din PNRR: cel de eficienţă energetică, Fondul local şi cel privind construcţia de creşe.



"Sunt bani europeni şi important este că cu o săptămână în urmă am reuşit să operaţionalizăm şi programul naţional de investiţii Anghel Saligny, care vine să pună în aplicare ceea ce am decis la nivelul Guvernului, astfel încât să putem să coordonăm foarte bine fondurile europene cu fondurile de la bugetul de stat. Discutăm de programe mature, care ar fi trebuit să se finanţeze din fonduri de la bugetul de stat. Iată că s-a reuşit prin demersurile care s-au făcut la nivelul Ministerului Dezvoltării ca acestea să poată fi finanţate din fonduri europene", a spus prim-ministrul.



Nicolae Ciucă a precizat că este vorba în total de 124 de creşe destinate unui număr de 7.000 de copii.



"Sunt priorităţile pe care Guvernul şi le-a asumat astfel încât să putem să sprijinim şi să acordăm atenţia cuvenită tinerelor familii. (...) Sunt măsuri de dezvoltare a infrastructurii pe care, de asemenea, le aliniem cu măsurile pe care le aprobăm la nivelul Ministerului Educaţiei. Ieri am avut în primă lectură aprobarea a 3.500 de posturi care se regăsesc şi vor fi destinate inclusiv celor care îşi vor desfăşura activitatea în aceste creşe noi", a declarat premierul.

