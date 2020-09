1767 de oameni au aflat în ultimele 24 de ore că sunt infectați cu noul coronavirus din 24.544 de teste prelucrate. Alți 47 de pacienți au murit de ieri până astăzi, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 492 de bolnavi COVID în stare gravă. Dacă nu respectăm regulile sanitare vom avea și 2.000 de îmbolnăviri pe zi, atrag atenția autoritățile. Un scenariu care ne-ar aduce mai aproape de o altă perioadă de restricții.

În urmă cu o săptămână, România număra pentru prima dată, într-o singură zi, peste 1700 de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Acum, din cele peste 24 de mii cinci sute de teste prelucrate, 1.767 au ieșit pozitive. 17% dintre noii pacienți, și cei mai mulți, sunt din București.

Adrian Streinu Cercel: "Creşterea are în spate o perioadă de incubaţie care este variabilă între 4 zile şi respectiv 14 zile şi se ştie cât se poate de clar că de la o persoană infectată în decurs de 4 zile vom mai avea încă circa 3, alte persoane infectate şi aşa se face că într-un decurs de 12 zile de la o singură persoană infectată am putea avea circa 40 de cazuri. Lumea trebuie să înţeleagă că purtarea măştii este cea care va face diferenţa."

Așa am putea să avem mai puține cazuri de la mijlocul lunii viitoare. În plus, masca și regulile sanitare ne-ar ține departe de o nouă perioadă similară stării de urgență.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: "Nu nu mă aștept la un lockdown, eu mă aștept ca toată lumea să respecte niște reguli și niște precauții. Atât timp cât nu le respectăm, putem avea tot felul de scenarii. Dacă nu respectăm acele lucruri vom vedea o creștere până spre 2000 de cazuri pe zi."

9 din 10 români spuneau la începutul lunii iulie că starea de urgență i-a afectat. Activitățile din mai multe domenii au fost pur și simplu închise. Iar altele au supraviețuit cu greu.

România a depășit 116 mii de cazuri de COVID de la începutul epidemiei. Peste 93 de mii de persoane s-au vindecat. 4.550 de persoane au murit.

