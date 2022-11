Flossie, cea mai bătrână pisică din lume are 26 de ani. „Este atât de afectuoasă și jucăușă”

Proprietara, Vicki Green, a descris-o pe Flossie ca fiind „o pisică uimitoare", care s-a acomodat după relocarea realizată de către Cats Protection, cea mai mare organizație caritabilă britanică pentru protecția pisicilor.

Breaking news...GUINNESS WORLD RECORDS™ have recognised Flossie as the World’s Oldest Cat! She was adopted from our @CP_TwellsBranch and is 26 years old, which is over 120 human years! Here’s to all the #MatureMoggies! @GWR https://t.co/kRyYj33Xsi pic.twitter.com/A3qfu56XNo