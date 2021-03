NORVEGIA | Poliția a început chestionarea premierului Erna Solberg pentru încălcarea restricțiilor

Erna Solberg

''Am început o investigaţie şi parte a acesteia implică intervievarea prim-ministrului. Am luat iniţiativa şi chestionarea a început'', a declarat inspectorul de poliţie Per Morten Sending.



Ancheta ar urma să se încheie în această săptămână.



Erna Solberg a prezentat scuze pentru că, alături de 13 membri ai familiei, a sărbătorit într-o staţiune montană împlinirea vârstei de 60 de ani, în pofida unei interdicţii guvernamentale privind evenimentele cu mai mult de zece participanţi.



''Am planificat o cină la un restaurant, care am crezut că respectă normele privind coronavirusul. A fost un restaurant unde am rezervat trei mese separate şi am păstrat distanţa între noi'', a explicat Solberg. ''Pot doar să prezint scuze pentru faptul că nu am înţeles că aceasta, potrivit definiţiei din lege, este un eveniment'', a adăugat ea.



Şefa guvernului de la Oslo a susţinut impunerea de reguli stricte pentru a încetini răspândirea SARS-CoV-2, ceea ce a făcut ca Norvegia să înregistreze una dintre cele mai mici rate de infectare şi printre cele mai puţine decese cauzate de COVID-19. Totuşi, ţara nordică raportează în prezent o creştere rapidă a numărului de infectări cu tulpini mai contagioase ale coronavirusului, ceea ce sporeşte presiunea asupra spitalelor.

