Normele metodologice privind transportul studenţilor ar putea fi adoptate joi de Guvern

Legitimaţii de transport pentru studenţi / FOTO: Autoritatea penttu Reformă Feroviară

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Gigel Paraschiv a declarat luni că normele metodologice vor fi discutate în Comisia de Dialog Social, iar joi documentul ar putea să fie adoptat în şedinţa de Guvern.



Ghişeul Unic de Vânzări are funcţia de vânzare cu reducere pentru studenţi blocată de la sistemele de procesare a plăţilor operatorilor, în condiţiile în care patru companii de transport feroviar persoane refuză să elibereze titluri de călătorie cu reducere pentru studenţi, pe motiv că normele metodologice aferente Legii învăţământului superior 199/2023 nu au fost publicate, a informat duminică Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).



"La începutul zilei de 3 septembrie 2023, în condiţiile boicotului unora dintre operatorii de transport feroviar de călători (aflaţi sub contract de servicii publice cu Statul Român), vânzarea titlurilor de călătorie cu reducere 90% pentru studenţi este posibilă doar la Regio Călători. Operatorul InterRegional Călători vinde cu o reducere de 50%, conform prevederilor legale care nu mai sunt în vigoare, iar operatorii CFR Călători, Transferoviar Călători, Softrans şi Astra Trans Carpatic refuză să elibereze titluri de călătorie pentru studenţi cu reducere. În aceste condiţii, şi Ghişeul Unic de Vânzări (bilete.infofer.ro) are funcţia de vânzare cu reducere pentru studenţi blocată (de la sistemele de procesare a plăţilor operatorilor)", spun reprezentanţii ARF.



În noile condiţii ale Legii învăţământului superior 199/2023, reducerea acordată studenţilor la călătoria cu trenul a fost extinsă la 90%, de la 50%, iar vârsta până la care aceasta se acordă a fost majorată la 30 de ani.



"Aşa cum anunţam şi în zilele anterioare, de la 3 septembrie 2023, Legea 199/2023 îşi produce efectele în privinţa drepturilor de călătorie a studenţilor. Odată cu intrarea în vigoare a viitoarelor norme se vor aplica procedurile prevăzute în acel act normativ privind verificarea identităţii beneficiarilor", a afirmat preşedintele ARF, Ştefan Roşeanu.



CFR Călători a anunţat sâmbătă că legitimaţiile de călătorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferată se vor elibera, începând cu data de 3 septembrie 2023, doar pentru elevi, urmând ca pentru studenţi, acestea să fie disponibile după publicarea normelor metodologice aferente Legii învăţământului superior nr. 199/2023, a informat CFR Călători printr-un comunicat.



O poziţie similară a fost exprimată şi de Astra Trans Carpatic, care a anunţat printr-un comunicat că "începând cu data de 03 Septembrie 2023, ora 00:00, eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu reducere pentru studenţi se va face după publicarea prin Hotărâre de Guvern a normelor metodologice referitoare la transportul studenţilor pe calea ferată aferente Legii învăţământului universitar 199/2023".



Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), însă, este de părere că studenţii trebuie să beneficieze de reducerea în cuantum de 90% la călătoriile cu trenul începând chiar din 3 septembrie, considerând că legea este foarte clară în ceea ce priveşte drepturile stabilite şi canalul de plată a facilităţilor.

