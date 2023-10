Nomazii digitali ar putea părăsi România, în condiţiile în care scutirile fiscale pentru programatori au fost eliminate. Aceștia ar putea migra în țări unde sunt mai bine plătiți

Programatorii IT din România ar putea migra spre țări unde ar fi mai bine plătiți, atrag atenția reprezentanții sectorului IT. Asta în condiţiile în care scutirile fiscale pentru programatori au fost eliminate, iar la nivel european este criză de specialişti în IT. Scutirea de impozit pe venit în sectorul IT a fost introdusă în urmă cu mai bine de 20 de ani, tocmai pentru a atrage nomazii digitali.