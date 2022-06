Noile subvariante de coronavirus scapă de anticorpii din vaccinare și infecțiile anterioare cu Omicron, sugerează ultimele studii

Cu toate acestea, vaccinarea împotriva Covid-19 este încă de așteptat să ofere o protecție substanțială împotriva bolilor severe, iar producătorii de vaccinuri lucrează la injecții actualizate, care ar putea provoca un răspuns imunitar mai puternic împotriva variantelor.

Nivelurile de anticorpi neutralizanți pe care le provoacă o infecție sau o vaccinare anterioară sunt de câteva ori mai mici împotriva subvariantelor BA.4 și BA.5 în comparație cu coronavirusul original, potrivit noului studiu publicat miercuri în New England Journal of Medicine.

„Am observat reduceri de trei ori ale titrurilor de anticorpi neutralizanți induse de vaccinare și infecție împotriva BA4 și BA5, în comparație cu BA1 și BA2, care sunt deja substanțial mai mici decât variantele originale COVID-19”, susține dr. Dan Barouch, autor al lucrării și directorul Centrului pentru Virologie și Cercetare a Vaccinurilor de la Centrul Medical Beth Israel Deaconess din Boston, într-un e-mail către CNN.

„Datele noastre sugerează că aceste noi subvariante Omicron vor putea duce probabil la creșteri ale infecțiilor în populațiile cu niveluri ridicate de imunitate prin vaccinare, precum și imunitatea naturală BA1 și BA2”, a scris Barouch. „Cu toate acestea, este probabil ca imunitatea la vaccin să ofere în continuare protecție substanțială împotriva bolilor severe cu BA4 și BA5”.

Aceleași rezultate, într-un studiu al Universității Columbia

Descoperirile recent publicate sunt asemînătoare cercetărilor separate făcute de oamenii de știință de la Universitatea Columbia.

Ei au descoperit recent că virusurile BA.4 și BA.5 aveau mai multe șanse de a scăpa de anticorpii din sângele adulților complet vaccinați, chiar și cu doza booster, în comparație cu alte subvariante Omicron, crescând riscul de infecții cu Covid-19 după vaccinare.

Autorii acelui studiu separat spun că rezultatele lor indică un risc mai mare de reinfecție, chiar și la persoanele care au o anumită imunitate anterioară împotriva virusului. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA estimează că 94,7% din populația SUA, cu vârsta de 16 ani și peste, are anticorpi împotriva coronavirusului care provoacă Covid-19 prin vaccinare, infecție sau ambele.

BA.4 și BA.5 au cauzat aproximativ 35% din noile infecții cu Covid-19 în Statele Unite săptămâna trecută, în creștere față de 29% săptămâna anterioară, potrivit datelor dezvăluite marți de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

BA.4 și BA.5 sunt variantele cu cea mai rapidă răspândire raportate până în prezent și se așteaptă ca acestea să domine transmiterea Covid-19 în Statele Unite, Regatul Unit și restul Europei în următoarele câteva săptămâni, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și controlul bolilor.

„COVID-19 are încă capacitatea de a muta în continuare”

În lucrarea New England Journal of Medicine, printre cei 27 de participanți la cercetare care au fost vaccinați și stimulați cu vaccinul împotriva coronavirusului Pfizer/BioNTech, cercetătorii au descoperit că, la două săptămâni după doza de rapel, nivelurile de anticorpi neutralizanți împotriva subvariantelor Omicron au fost mult mai mici decât răspunsul împotriva coronavirusului inițial.

Nivelurile de anticorpi neutralizanți au fost mai scăzute cu un factor de 6,4 față de BA.1; cu un factor de 7 față de BA.2; cu un factor de 14,1 față de BA.2.12.1 și cu un factor de 21 față de BA.4 sau BA.5, au descris cercetătorii.

Printre cei 27 de participanți care au fost infectați anterior cu subvariantele BA.1 sau BA.2 cu o medie de 29 de zile mai devreme, cercetătorii au găsit rezultate similare.

La cei cu infecție anterioară - dintre care majoritatea au fost vaccinați - cercetătorii au descris niveluri de anticorpi neutralizanți care au fost mai mici cu un factor de 6,4 împotriva BA.1; cu un factor de 5,8 față de BA.2; cu un factor de 9,6 față de BA.2.12.1 și cu un factor de 18,7 față de BA.4 sau BA.5.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina ce înseamnă exact nivelurile de anticorpi neutralizanți pentru eficacitatea vaccinului și dacă constatări similare ar apărea în rândul unui grup mai mare de participanți.

„Datele noastre sugerează că COVID-19 are încă capacitatea de geenra mutații în continuare, ceea ce duce la o transmisibilitate crescută și o evitare crescută a anticorpilor”, a scris Barouch în e-mail. „Pe măsură ce restricțiile pandemice sunt ridicate, este important să rămânem vigilenți și să continuăm să studiem noi variante și subvariante pe măsură ce apar.”

Mutații care evită imiunitatea

Un studiu separat, publicat în revista Nature săptămâna trecută, a constatat că Omicron poate evolua mutații pentru a evita imunitatea provocată de o infecție anterioară cu BA.1, ceea ce sugerează că amplificatoarele de vaccin bazate pe BA.1 ar putea să nu obțină o protecție cu spectru larg împotriva noi subvariante Omicron precum BA.4 și BA.5.

În ceea ce privește ceea ce înseamnă toate acestea în lumea reală, dr. Wesley Long, un patolog experimental la Houston Methodist Hospital, a declarat pentru CNN că oamenii ar trebui să fie conștienți că s-ar putea îmbolnăvi din nou, chiar dacă au mai avut Covid-19.

„Cred că sunt puțin îngrijorat de faptul că oamenii care au avut-o, poate recent, au un fals sentiment de siguranță cu BA.4 și BA.5 în creștere, pentru că am văzut câteva cazuri de reinfecție și am văzut câteva cazuri de reinfecție la persoane care au avut o variantă BA.2 în ultimele luni”, a spus el.

Unii producători de vaccinuri au dezvoltat vaccinuri specifice variantelor, pentru a îmbunătăți răspunsurile anticorpilor împotriva variantelor și subvariantelor de coronavirus.

"Reinfectările vor fi destul de inevitabile până când vom avea vaccinuri sau interdicții larg răspândite, care vor preveni creșterea din nou a cazurilor. Dar vestea bună este că suntem, cred, într-un loc mult mai bun decât am fi fost fără vaccinuri", a spus Pavitra Roychoudhury, instructor interimar la Departamentul de Medicină de Laborator și Patologie al Universității din Washington, care nu a fost implicat în lucrarea New England Journal of Medicine.

„Există atât de mult din acest virus acolo, încât pare inevitabil”, a spus ea despre infecțiile cu Covid-19. „Sperăm că protecțiile pe care le avem în vigoare vor duce în mare parte la infecție ușoară.”

