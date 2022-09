Noi tarife de referință pentru RCA. Șoferii tineri vor plăti mai mult pentru polița de asigurare

Astfel, un şofer care are sub 30 de ani şi deţine o maşină care are o capacitate cilindrică sub 1.200 de centimetri cubi va avea o asigurare al cărui tarif de referinţă pleacă de la 1.532 de lei.

Cel mai puţin plătesc şoferii cu vârste cuprinse între 51 şi 60 de ani. În cazul acestora punctul de referinţă pentru o maşină mică este de 860 de lei.

Pe categorii de vârstă și de capacitate cilindrică, polițele RCA vor fi mai mari cu până la 20% față de cele de acum șase luni, când a fost ultima recalculare.

Viorel Vasile, broker de asigurări, a vorbit despre acest subiect la Banii, azi!

