Noi precizări despre controlul la MS. Ce spun premierul Florin Cîțu și col. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare

Premierul Florin Cîțu

"Ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul Sănătăţii a suscitat multe discuţii tendenţioase în spaţiul public. Aşa că fac următoarele precizări: susţin transparentizarea informaţiilor de către toate autorităţile statului. Oamenii trebuie să ştie date despre cheltuirea banilor publici, despre pandemie, vaccinare şi despre orice altă informaţie de interes public. Este normal să fac verificări în legătură cu sesizările pe care le primesc, indiferent de unde sunt. Informaţia cum că nu aş fi de acord cu publicarea numărului testelor din fiecare judeţe este incorectă. Reiterez: sunt de acord cu transparentizarea informaţiilor de interes public, cu menţiunea că aceste date trebuie furnizate corect, legal şi cu avizele necesare. Datele pentru care am primit sesizări sunt legate de vaccinare (...). Vreau să mă asigur că nu au fost publicate date care să creeze probleme. În cazul în care voi hotărî demararea unui control, cum voi avea un răspuns îl voi face public!", a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat și el marţi că l-a informat pe premierul Florin Cîţu, la solicitarea acestuia, despre datele privitoare la imunizare, respectiv despre modalitatea prin care aceste date sunt publicate în mediul online.



"Eu nu am făcut plângere, am făcut o informare premierului, la solicitarea dumnealui, legată de datele privitoare la activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse în mediul online şi ce informaţii sunt prezentate. Problema pe care o văd, în calitate de preşedintele al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea şi care am ca atribuţie informarea publicului legată de derularea activităţilor de vaccinare, de asemenea comunicare în situaţii de criză, comunicare cu personalul medico-sanitar, toate aceste informaţii, în opinia noastră şi a specialiştilor, necesită a fi validate înainte de a fi puse în mediul online, pentru că pot să fie erori de selectare în centrele de vaccinare. Aceste erori se corectează cu o întârziere de cel puţin 24 de ore şi prin acest punct de vedere pot să genereze o serie de interpretări eronate pe baza unor date care sunt nevalidate", a spus medicul militar.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătăţii a publicat noi date despre pandemie şi despre centrele de vaccinare din judeţe.

"Numărul de teste trebuia să fie publicat cu mult timp înainte, cred că este un lucru pe care îl aşteptam cu toţii. (...) Nu a trimis premierul Corpul de control. Există o solicitare a unor autorităţi, probabil, sau unor instituţii care trebuie verificate. Ce vreau să vă spun este că datele trebuie să fie publice. Ideea că numărul de teste într-un judeţ al României ar fi un secret de stat sau ceva de genul acesta este complet anapoda şi asta nu cred că este un secret pentru fiecare dintre dumneavoastră. (...) Datele sunt publice. S-ar putea să nu fie perfecte, dar asta este toată ideea din spatele transparenţei. S-ar putea ca anumite date să fie corectate şi pentru asta să fie nevoie de un efort inclusiv al publicului ca să observe anumite inadvertenţe, dar dacă ascundem date, ascunderea de date sau pretinderea că anumite date ar fi secrete este un lucru profund nociv pentru democraţia unei ţări, profund nociv pentru orice instituţie a ţării acesteia", a declarat Voiculescu luni.

