Noi desfășurări de trupe și de vehicule blindate în apropierea Ucrainei. Ședință prelungită a Consiliului Național de Securitate SUA. Biden își anulează vizita în Wilmington

Noi imagini din satelit arată o activitate intensificată a unităților rusești plasate la granița de nord-est a Ucrainei. Unitățile care se aflau în garnizoană par acum să ocupe poziții în teren, potrivit CNN.

Imaginile au fost surprinse duminică.

Potrivit companiei Maxar, noi dislocări multiple de echipamente militare și de trupe au fost observate la nord-vest de Belgorod și în apropiere de Soloti și Valuyki, Rusia.

Ședința Consiliului Național de Securitate SUA convocată duminică de președintele Joe Biden s-a prelungit ore bune.

La discuții participă secretarul Apărării Lloyd Austin, secretarul de stat Antony Blinken, ambii reveniți de la Conferința de securitate de la Munchen, directorul CIA William Burns și secretarul Trezoreriei, Janet Yellen. Trezoreria ar juca un rol cheie în impunerea de sancțiuni la adresa Rusiei în cazul unei invazii în Ucraina.

Potrivit unui oficial al Casei Albe citat de NBC News, vicepreședintele Kamala Harris intervine la discuții din Air Force Two, la întoarcerea din Germania. Harris s-a întâlnit la Munchen cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Președintele Joe Biden și-a anulat vizita în Wilmington, Delaware. "Președintele avea o problemă legată de familie pentru care trebuia să meargă în Wilmington în această seară, dar nu va mai merge acolo, ci va rămâne în Washington DC", a transmis Casa Albă.

Today, President Biden convened a meeting of the National Security Council to discuss the latest developments regarding Russia’s military buildup on the borders of Ukraine. pic.twitter.com/v3EKIj9PRb