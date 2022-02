Noi desfășurări de trupe și de vehicule blindate în apropierea Ucrainei. Ședință prelungită a Consiliului Național de Securitate SUA. Biden și-a anulat vizita în Wilmington

Imaginile au fost surprinse duminică.

"Această nouă activitate reprezintă o schimbare în tiparul desfăşurărilor de grupuri de luptă (tancuri, transportoare blindate de trupe, artilerie şi echipamente de sprijin) observate anterior", a informat Maxar.

Potrivit companiei Maxar, noi dislocări multiple de echipamente militare și de trupe au fost observate la nord-vest de Belgorod și în apropiere de Soloti și Valuyki, Rusia.

CNN a observat că unele tancuri și vehicule militare par să fi fost marcate cu un "Z" - sugerând că se constituie în unități de luptă.

Ședința Consiliului Național de Securitate SUA convocată duminică de președintele Joe Biden s-a prelungit ore bune.

La discuții au participat secretarul Apărării Lloyd Austin, secretarul de stat Antony Blinken, ambii reveniți de la Conferința de securitate de la Munchen, directorul CIA William Burns și secretarul Trezoreriei, Janet Yellen. Trezoreria ar juca un rol cheie în impunerea de sancțiuni la adresa Rusiei în cazul unei invazii în Ucraina.

Potrivit unui oficial al Casei Albe citat de NBC News, vicepreședintele Kamala Harris intervine la discuții din Air Force Two, la întoarcerea din Germania. Harris s-a întâlnit la Munchen cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Președintele Joe Biden și-a anulat vizita în Wilmington, Delaware. "Președintele avea o problemă legată de familie pentru care trebuia să meargă în Wilmington în această seară, dar nu va mai merge acolo, ci va rămâne în Washington DC", a transmis Casa Albă.

La câteva ore de la întrunirea Consiliului Național de Securitate, Președinția franceză a anunțat că un nou apel telefonic Macron-Putin a avut loc duminică seara și că Biden și Putin au fost de acord cu principiul unui summit în care să discute despre securitatea din Europa.

Totul cu condiția ca Rusia să nu atace Ucraina.

Detaliile ar urma să fie puse la punct la întâlnirea de joi dintre secretarul de stat Antony Blinken și ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

