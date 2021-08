Noi avertizări ANM pentru astăzi: Cod galben și portocaliu de căldură şi disconfort termic ridicat în aproape toată ţara, vijelii și ploi torențiale în vestul, centrul și nordul țării

Cod galben și portocaliu de caniculă

Potrivit meteorologilor, duminică, în Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana, sudul Moldovei şi sud-vestul Transilvaniei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 37 şi 40 de grade, iar izolat în Lunca Dunării se vor atinge 41 de grade.



Se vor afla sub Cod portocaliu judeţele Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi parţial judeţele Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara şi Alba.



De asemenea, conform atenţionării Cod galben, valul de căldură va persista în cea mai mare parte a ţării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În regiunile vestice, sudice şi local în restul teritoriului va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 şi 38 de grade, iar noaptea, local, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade.



Se vor afla integral sub Cod galben judeţele Iaşi, Vaslui, Tulcea, Constanţa, Covasna, Braşov, Sibiu, Mureş, Cluj, Sălaj şi Satu Mare, şi parţial, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Harghita, Bistriţa Năsăud şi Maramureş.

Cod galben și cod portocaliu de furtună, începând de duminică, la ora 16.00

Administraţia Naţională de Meteorologie a mai emis o avertizare Cod portocaliu de furtună pentru 13 judeţe, valabilă de duminică, ora 16:00, până luni, la ora 2:00, şi o atenţionare Cod Galben pentru zece judeţe, valabilă de duminică, ora 16:00, până luni, la ora 10:00.



Conform avertizării Cod portocaliu, în Crişana, Maramureş, local în Banat, Transilvania şi nordul Moldovei vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80-100 km/h, frecvente descărcări electrice şi grindină. Local vor fi averse torenţiale, iar cantităţile de apă vor depăşi 25-30 l/mp.



Se vor afla sub această avertizare judeţele Suceava, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Hunedoara (parţial) şi Timiş.



De asemenea, meteorologii mai atrag atenţia că în intervalul 1 august, ora 16:00 - 2 august, ora 10:00, în vestul, centrul şi nordul ţării, precum şi la munte vor fi

perioade cu vijelii, frecvente descărcări electrice, averse torenţiale şi grindină. Cantităţile de apă vor depăşi pe alocuri 25-30 l/mp.



Judeţele Botoşani, Neamţ, Harghita, Covasna, Braşov, Gorj şi Caraş-Severin se vor afla, integral sub atenţionare Cod galben, iar Bacău, Vâlcea şi Hunedoara parţial.



ANM menţionează că astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului

