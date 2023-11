Noi atacuri israeliene au vizat trei spitale din Fâşia Gaza

“Ocupaţia israeliană a lansat lovituri simultane asupra mai multor spitale în ultimele ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza, Ashraf Al-Qidra, pentru televiziunea Al Jazeera.

Facilităţile medicale includ cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, unde Israelul susţine că Hamas îşi ascunde centre de comandă şi tuneluri, acuzaţii pe care Hamas le neagă. Qidra a spus că Israelul a vizat curtea complexului medical din oraşul Gaza şi că au fost victime, dar nu a oferit detalii.

Arab media reports a massive strike in the area of the Indonesian Hospital in #Gaza



According to Al Jazeera, citing the Palestinian Interior Ministry, as a result of the strikes, there are "many wounded" among the thousands of refugees who have taken refuge in the hospital. pic.twitter.com/O9y6fUqMnJ