Noi alerte privind măști neconforme, emise la nivel european

Mască neconformă

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști.,cea de-a treia alerta in data de 22 mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti.

A patra alertă, emisă in data de 29 mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta transmisa in data de 19 iunie 2020 pentru alte 2 tipuri de masti, cea de-a saptea alerta emisa in data de 26 iunie 2020 pentru 12 tipuri de masti, cea de-a opta alerta emisa in data de 03 iulie 2020, cea de-a noua alerta emisa in data de 10 iulie 2020 pentru 18 tipuri de masti neconforme, cea de-a zecea alerta emisa in data de 17 iulie 2020 pentru 7 tipuri de masti neconforme si cea de-a unsprezecea alerta emisa in data de 24 iulie 2020 .

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise.

Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

Cele 11 noi alerte, aici.

ŞTIRILE ZILEI