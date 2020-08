Ancheta e în plină desfășurare la Beirut. Se caută în primul rând răspunsul la întrebarea dacă nitratul de amoniu din depozit a explodat dintr-o neglijență sau a fost vorba de o mână criminală. Corespondentul agentiei ruse ITAR-TASS la Beirut transmite că uriașa cantitate de nitrat fusese confiscată acum 6 ani de pe o navă sub pavilion moldovenesc, abandonată de atunci în portul Beirut.

Pentru autoritățile din Republica Moldova istoricul acestei nave care a tranportat mii de tone de substanțe chimice în Liban în anul 2014, s-a încheiat chiar în acel an. Potrivit directorului adjunct al Agenției Navale, Cargoul Rhosu fusese înregistrat la 23 februarie 2012 în Registrul Naţional al Navelor Maritime, iar mai apoi a fost radiat. Conform legii, în cazul în care armatorul nu achită confirmarea anuală, prelungirea pentru un an a certificatului de pavilion sub Republica Moldova, legislatorul e obligat să radieze forţat nava.

Totodată, din cauza unei defecţiuni tehnice şi cel mai probabil imposibil de reparat din cauza banilor, nava a fost abandonată în port.

De altfel, potrivit Secretariatului Paris Mou, Republica Moldova se află, de mai mulţi ani, pe lista neagră, categoria risc înalt, a statelor cu nave ce încalcă normele şi convenţiile internaţionale.

Într-o situaţia mai proastă se află ţări precum Tanzania, Togo, Cambodia şi Congo. Doar în perioada anilor 2015-2018 fost efectuate peste 400 de inspecţii ale navelor ce plutesc cu pavilionul Republicii Moldova, iar în 69 de cazuri acestea au fost reţinute.

