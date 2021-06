Ninsori abundente, valuri uriașe și circulație blocată. Este furtună polară în Noua Zeelandă

Capitala ţării, Wellington, un oraş aflat pe North Island, s-a confruntat cu cea mai înaltă maree provocată de o furtună în ultimii ani.

Autorităţile locale i-au sfătuit pe locuitorii din regiunile costiere să fie pregătiţi pentru a fi evacuaţi, întrucât creşteri impresionante ale nivelului mării sunt prognozate pentru următoarele 24 de ore.

This video by Conrad Conrad Vaka-Vivili shows what the combination of large swell & high tide meant for exposed parts of the road to Eastbourne this morning. Even greater inundation is forecast during this evening's high tide so be safe & prepared for potential road closures. ^AC pic.twitter.com/oS2kPiGL40