Nicuşor Dan promite sprijin pentru industria IT, astfel încât Bucureştiul să devină un pol în domeniu

În cadrul ceremoniei de deschidere a celei de-a V-a ediţii a Festivalului online Bucharest Tech Week, edilul general a precizat că industria IT este deja cea mai importantă din Bucureşti, reprezentând unul dintre avantajele competitive ale Capitalei. În acest sens, el a menţionat că este important ca Bucureştiul să fie definit pe piaţa globală "ca un loc în Europa" în care există pol de IT.



"Acesta ar trebui să fie ţelul nostru comun - administraţie publică şi mediu de afaceri - pentru că asta generează bunăstare, industrii conexe. În momentul în care eşti în competiţia globală, trebuie să te uiţi la avantajele tale competitive şi, în afară de IT şi industrii creative, mi-e greu să văd o zonă în care Bucureştiul are avantaje competitive. Deci, sunt extrem de deschis de a vedea care sunt posibilităţile ca administraţia publică locală din Bucureşti să sprijine activitatea dumneavoastră în tot ce înseamnă zonă administrativă, bani, centre, colaborări, astfel încât să reuşim să facem ca un om care vrea să facă IT şi care are alegerea între a o face în California sau în Barcelona sau în India să aibă Bucureştiul ca opţiune şi, de aceea, o să fiu foarte atent la tot ce propuneţi", a precizat Nicuşor Dan.



Primarul general şi-a arătat deschiderea şi în ceea ce priveşte implementarea unor soluţii de digitalizare la nivelul administraţiei bucureştene, pentru a îmbunătăţi interacţiunea cu cetăţenii.



"O promisiune pe care am făcut-o în campanie şi la preluarea mandatului a fost că o să ofer oamenilor timp, timpul pe care în momentul acesta îl petrec în interacţiunea cu administraţia şi, evident, soluţia pentru a câştiga timp vine din două lucruri: proceduri interne care să fie făcute cu cap şi să elimine activităţile care sunt superflue şi doi - digitalizare. Sunt extrem de deschis, bineînţeles că am început nişte proceduri interne aici, dar sunt extrem de deschis la orice fel de soluţie care vine din mediul privat şi care este oferită administraţiei pentru ca ea să îşi îmbunătăţească activitatea în special în zona de conexiune cu cetăţenii şi cu societăţile comerciale", a afirmat Nicuşor Dan.

