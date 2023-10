Nicuşor Dan: Nu mai citesc demult ce scrie doamna Firea. Am preluat o primărie cu conturile blocate

Nicuşor Dan

"Sincer, nu mai citesc demult ce scrie doamna Firea. E o dovadă mare de populism. Dacă vorbim doar de finanţe, am preluat o primărie cu conturile blocate. Acum conturile nu sunt blocate. Dimpotrivă, a venit Fitch şi ne-a dat un rating cu patru clase peste ratingul României", a spus Nicuşor Dan, duminică, pentru un post de televiziune.



El a susţinut că este normal ca o primărie să aibă datorii, dar că este important să nu fie datorii curente, deoarece creditorii pot să blocheze contul instituţiei.



"România are datorii, orice oraş are datorii. Bucureştiul are grad de îndatorare 7-8%. Numai că datoriile acelea trebuie să fie previzibile pe şapte ani, pe 10 ani, pe 25 de ani - cele care sunt de la marile bănci internaţionale. Ce nu este normal este să ai datorii curente, cum le-am găsit noi, de trei miliarde de lei. Şi oricare din acele 200-300 de firme şi persoane fizice care erau creditori ai noştri puteau să-ţi blocheze contul în orice moment. Ca dovadă că au şi făcut-o vreo 15 dintre ei. Asta nu e normal. În momentul de faţă noi avem o situaţie financiară foarte bună şi cea mai bună dovadă este ratingul Fitch", a menţionat edilul general.



Nicuşor Dan a apreciat că Gabriela Firea a avut un mandat "dezastruos". Totodată, a opinat că acest lucru reprezintă şi responsabilitatea PSD, deoarece consilierii municipali social-democraţi au aprobat bugetele, execuţiile bugetare şi proiectele de investiţii.



"Vorbeşte de o datorie de 400 de milioane - Termoenergetica. Incorect! Dar uită că a dus, în sensul cel mai propriu al termenului, compania precedentă, RADET, în faliment. A primit o companie, RADET, care furniza căldură bucureştenilor şi în 2019 a dus această companie în faliment", a spus el.



Întrebat care a fost cel mai bun primar al Capitalei, Nicuşor Dan a răspuns că acesta a fost Pache Protopopescu. În ce priveşte cel mai prost edil al Bucureştiului, el a spus că oscilează între Sorin Oprescu şi Gabriela Firea.



Pe 28 septembrie, într-o postare pe Facebook, fostul primar general Gabriela Firea susţinea că datoriile Termoenergetica şi ale STB au crescut în comparaţie cu mandatul său.



"A spus de nici nu mai ştiu câte ori că a găsit o gaură de 3 miliarde pe care a trebuit să o acopere. Evident minciuni. Realitatea de acum este, însă, tot la fel de rea cum o prezenta el pe cea preluată. Mai sunt doar 11 companii municipale care au datorii de 2,5 mld lei. Cele mai mari datorii le au Societatea de Transport Bucureşti şi Compania Municipală Termoenergetica, aproape de 2,3 mld lei. Oricând ar putea fi oprit transportul în comun, apa caldă şi la iarnă căldura. La finalul mandatului meu, datoriile acestor două companii erau mai mici. STB chiar avea profit 2,6 milioane de lei, de şase ori mai mare decât are acum cu mai puţin angajaţi. La Termoenergetica pierderile s-au triplat", a precizat Firea.

ŞTIRILE ZILEI