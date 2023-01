Nicuşor Dan: Lucrările la Pasajul Doamna Ghica, reluate miercuri; ar putea fi finalizate înainte de termen

Pasajul Dna Ghica / FOTO: facebook.com/NicusorDan.ro

Potrivit acestuia, Trustul de Clădiri Metropolitane a dat asigurări că va accelera ritmul lucrărilor astfel încât pasajul sa fie finalizat înainte de termenul prevăzut în contract (vara acestui an).



"50% din tablierul metalic a fost deja montat, iar în prezent se fac pregătiri pentru asamblarea restului de piese şi ridicarea acestuia pe poziţie, pe porţiunea din mijlocul intersecţiei. În paralel cu aceste operaţiuni se lucrează la pasaj la rampa de acces dinspre rampa Piaţa Delfinului. Suntem în grafic cu toate etapele şi am primit asigurări din partea constructorului, Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti, că se va accelera ritmul lucrărilor astfel încât Pasajul sa fie finalizat înainte de termenul prevăzut în contract (vara acestui an)", scrie edilul general, pe Facebook.

ŞTIRILE ZILEI