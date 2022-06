Nicuşor Dan: La sfârşitul mandatului meu, avariile din reţeaua de termoficare nu vor mai fi o problemă sistemică

Nicușor Dan

"Dacă ne uităm în urmă cu 4-5 ani, apa caldă era o problemă, dar nu aşa de intensă cum este acum (...). La sfârşitul acestui mandat, vom fi cum eram acum 4-5 ani, adică, se întâmpla să fie avarii, dar nu era o problemă sistemică. O să reuşim să reducem pierderile astea uriaşe, astfel încât să ne întoarcem la situaţia de acum 4-5 ani, în sensul că atunci conductele încă rezistau, o să reuşim să avem 200-250 de kilometri înlocuiţi din 1.000, faţă de 100, câţi avem acum", a spus Nicuşor Dan, luni, pentru Euronews.



El a punctat că iarna 2021-2022 a fost "puţin mai bună" decât precedenta.



"În sfârşit, avem tronsoane mari pe care se lucrează, am avut şi ghinionul cu războiul din Ucraina, care a afectat piaţa de conducte şi un şantier în zona Pantelimon, care trebuia să înceapă în februarie (...) începe în iunie, pentru că nu au avut conductă", a mai spus Nicuşor Dan.



Mai multe blocuri din Capitală, potrivit primarului, nu au apă caldă deoarece problema s-a acutizat după "o inacţiune 30 de ani".



"Ce putem să facem anul acesta - avem patru şantiere deschise de câte 10 kilometri şi Termoenergetica are bucăţi mai mici de câte 100 de metri, 50 de metri, 150 de metri şi acum, fiind vară, îşi permit chiar anunţând în prealabil (...) ca pe anumite tronsoane să închidă 10-15 zile", a menţionat Nicuşor Dan.



Termoenergetica derulează o procedură de achiziţie a unei centrale provizorii la Titan.



"Avem toate condiţiile să ajungem la acei 50 de kilometri pe an, pe de altă parte, Termoenergetica este în procedură de achiziţie, în sensul că s-a depus oferta, este în evaluare pentru o centrală provizorie la Titan, care să suplimenteze producţia şi noi, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector vrem să punem în acele capete de reţea, avem call center, ştim exact unde sunt problemele cu reţeaua de termoficare, adică care sunt acele puncte termice din 1.000 unde sunt probleme în fiecare an şi în acele puncte care sunt la capete de reţea să instalăm tot nişte centrale provizorii pentru un punct termic care să rezolve punctual şi să ia presiunea de pe reţea", a explicat Nicuşor Dan.



El a estimat că în iarna următoare situaţia va fi mai bună din punct de vedere al termoficării.



"Funcţionăm cu nişte centrale din anii '60 şi atunci acestea au nevoie de revizii şi în momentul în care opreşti o centrală este afectat un întreg cartier deservit de acea centrală şi reţeaua care nu permite să dai presiune dintr-o centrală îndepărtată (...) Astea sunt problemele lunilor de vară", a informat edilul general al Capitalei.



În opinia sa, ar reprezenta "o problemă uriaşă de mediu" trecerea tuturor cetăţenilor la centrale individuale şi a semnalat că, potrivit Distrigaz, un astfel de demers ar dura cel puţin 10 ani.



Nicuşor Dan a precizat că datoriile către Termoenergetica sunt de circa 100 de milioane de euro.



"Noi, în momentul acesta, suntem într-o situaţie extraordinară. Primăria Municipiului Bucureşti are un buget de cam 4 miliarde de lei, din care subvenţia pentru transport este de 1 miliard de lei şi subvenţia reală pentru căldură, apă caldă e 2 miliarde de lei. În fiecare dintre anii anteriori situaţia era mult mai bună (...) dintre cele 4 miliarde, subvenţia pe transport era tot un miliard, dar cea pe termie era un miliard sau mai puţin", a adăugat Nicuşor Dan.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI