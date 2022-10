Nicuşor Dan: Facturi restante în valoare de 48,5 de milioane de lei, achitate constructorilor

Nicușor Dan

"Am achitat constructorilor facturi restante în valoare de aproximativ 48,5 de milioane de lei. Pentru obiectivul Penetraţia Splaiul Independenţei - Ciurel, am plătit facturi restante pentru lucrări în valoare de 29,7 milioane lei. Totodată, pentru obiectivul de investiţii 'Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Pantelimon' - (Park & Ride Cora Pantelimon) am achitat 13,7 milioane lei, iar pentru lucrări la proiectul 'Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu' am plătit 5 milioane de lei",a scris edilul, pe Facebook.



El a menţionat că Primăria a achitat aceste datorii pentru a evita angrenarea instituţiei în litigii pentru neplata facturilor sau blocarea unor şantiere.



"În perioada următoare ne vom ocupa şi de facturile aferente a două obiective din programul de reabilitare a sistemului de termoficare", a adăugat Nicuşor Dan.

