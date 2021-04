Nicuşor Dan: Bani în buget pentru finalizarea primului bloc de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am discutat astăzi cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale, care au solicitat ca lucrările la blocurile de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea să continue. Le-am confirmat faptul că este deja agreat împreună cu consilierii USR PLUS, PNL şi PMP că vor fi alocaţi bani pentru aceste locuinţe. Vom include în actualul buget banii necesari pentru finalizarea primului bloc de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea", a scris edilul general, pe Facebook.



Primarul a menţionat că săptămâna viitoare va fi publicat bugetul în forma actualizată.



"Odată cu votul consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cei care încă din septembrie 2020 au primit repartiţii în acest bloc, vor avea certitudinea că în cel mai scurt timp vor beneficia de aceste locuinţe", a precizat Nicuşor Dan.



Într-un comunicat transmis pe 6 aprilie, consilierii municipali USR PLUS arătau că există cinci direcţii prioritare pentru alocările financiare din acest an şi că administraţia trebuie să facă toate eforturile pentru a putea susţine aceste obiective investiţionale, enumerând printre aceste priorităţi inclusiv finalizarea blocului de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea.



"Anul trecut am asistat cu toţii la spectacolul de campanie al fostei administraţii, care împărţea chei şi alocări de apartamente unor oameni necăjiţi, generând speranţe deşarte şi aşteptări uriaşe, deşi politicienii ştiau foarte bine că n-au alocat şi fondurile necesare pentru ca aceste investiţii să poată fi finalizate. Consideram că, în ciuda situaţiei financiare foarte precare în care se afla capitala, trebuie identificate cu prioritate fonduri pentru a finaliza blocul de locuinţe început şi neterminat, pentru ca familiile în cauză să se poată muta în locuinţele sociale promise. Bucureştenii nu au nicio vină că politicieni fără scrupule, care ştiau că au în sertar facturi neplătite din 2019 către diverşi furnizori, le-au vândut iluzii iar noua administraţie, din care suntem parte, e datoare să identifice soluţii pentru aceasta problema", se arăta într-un comunicat al USR PLUS.

