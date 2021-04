Nicuşor Dan, audiat la DNA ca martor: PUZ-urile de sector, una dintre cele mai mari furăciuni

Nicușor Dan, martor la DNA / FOTO: RADU TUTA/AGERPRES FOTO

"În urmă cu doi ani, am venit şi am depus o plângere penală pentru modul în care s-a votat PUZ Sector 3. Această plângere penală a fost procesată şi eu vin aici în calitate de martor. Atunci eram deputat şi vicepreşedinte al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Am spus că PUZ-urile de sector sunt una dintre cele mai mari furăciuni care s-au întâmplat în istoria noastră postdecembristă, din două aspecte foarte mari. Unu - dispar spaţii verzi în condiţiile în care avem o problemă mare de poluare a aerului, cu copii bolnavi, cu vârstnici bolnavi, cu afecţiuni cardiace sau respiratorii. Doi - apare fenomenul de blocuri între case, în condiţiile în care Bucureştiul este deja un oraş supraaglomerat. Eu vin astăzi să susţin plângerea penală pe care am făcut-o acum doi ani, la invitaţia procurorilor care au ajuns să studieze acest caz", a declarat Nicuşor Dan, la intrarea în sediul DNA.



El a anunţat că va înmâna procurorilor mai multe documente, printre care şi deciziile date de instanţe prin care au fost anulate PUZ-urile din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei, aceste hotărâri fiind indicii, în opinia sa, că aceste PUZ-urile sunt nelegale.

"O să depun aceste hotărâri. De asemenea, depun decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a condamnat România pentru poluare în Bucureşti. Mai depun o serie de acte întocmite de autorităţile naţionale, care spun că acest fenomen de urbanism derogatoriu este extrem de nociv pentru calitatea vieţii. Este evident că dacă te densifici exagerat nu mai ai acces la spaţiu verde, ai o problemă cu utilităţile, ai o problemă cu traficul, ai o problemă cu copiii pe care trebuie să-i ducă părinţii cu maşina la şcoală. Aceste documente mai spun că fenomenul acesta de urbanism derogatoriu anulează şansele oraşelor din România de a participa la competiţia globală, pentru că, dacă un investitor vrea să vină în Bucureşti sau în Sofia sau la Budapesta, el se va uita la cum este traficul, cum sunt spaţiile verzi, care este dezvoltarea urbană", a afirmat primarul general.



El a dat şi două exemple de construcţii foarte înalte, ridicate pe străzi înguste cu derogare de la PUZ-uri.



"Acesta este o stradă din Sectorul 4, are 7 metri, deoparte şi de alta vor fi construcţii P+22. Bineînţeles că este important să ai zone în oraş cu imobile de mari dimensiuni, dar faci asta acolo unde ai infrastructură deja, care să îţi permită să circuli. Un alt exemplu, tot pe o stradă de 7 metri, în Sectorul 3, avem un bloc deja construit de 12-14 etaje. Avem două situaţii: fie nu facem nimic şi atunci oamenii aceştia vor fi toţi înghesuiţi pe stradă, fie noi, ca Primărie, trebuie să dăm o grămadă de bani să expropriem tot de pe partea cealaltă", a adăugat Nicuşor Dan.

ŞTIRILE ZILEI