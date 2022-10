Nicuşor Dan anunţă că municipalitatea va face recurs împotriva sentinţei Tribunalului de a suspenda demolarea Cathedral Plaza

Cathedral Plaza / FOTO: Facebook

"Proprietarul clădirii a solicitat atât anularea, cât şi suspendarea dispoziţiei de demolare motivând în esenţă că are pe rolul instanţelor o cerere de intrare în legalitate a imobilului şi că dispoziţia de demolare trebuie să aştepte soluţionarea litigiului de intrare în legalitate. Tribunalul Bucureşti a soluţionat pentru moment cererea de suspendare a dispoziţiei de demolare. A reţinut probabil (hotărârea nu este redactată) că există un risc ca imobilul să fie demolat înainte de soluţionarea cererii de anulare a dispoziţiei de demolare. Vom exercita recurs la Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei de ieri a Tribunalului. Esenţial este că dispoziţia de demolare este copy-paste din dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti definitive", a scris edilul general, marţi, pe Facebook.



El a menţionat că proprietarul clădirii are dreptul să facă toate demersurile legale pentru a-şi salva construcţia. Însă, a face plângere penală împotriva primarului care a pus în executare o hotărâre definitivă "depăşeşte orice limită a tupeului", a transmis Nicuşor Dan.



"O hotărâre definitivă din 2010 a constatat că autorizaţia prin care imobilul a fost construit este nelegală şi că avizul Ministerului Culturii pe care s-a bazat este nul. O hotărâre definitivă din 2013 obliga Primarul Municipiului Bucureşti să emită dispoziţia de demolare. Instanţa reţine că 'se afectează nu un spaţiu public, ci un spaţiu public cu valoare istorică deosebită' şi că se încalcă dreptul la libertate religioasă. Am emis in iulie 2022 dispoziţia de demolare preluând copy-paste dispozitivul hotărârii definitive din 2013", a explicat primarul general.



Pe 20 iulie, Nicuşor Dan anunţa că a semnat dispoziţia de demolare pentru Cathedral Plaza, clădire construită "ilegal" în vecinătatea Catedralei Romano-Catolice de pe Strada General Berthelot din Bucureşti.



"Încă din ianuarie 2013, Primăria Capitalei a fost obligată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, să demoleze clădirea. Această obligaţie a fost însă ignorată de foştii primari Sorin Oprescu şi Gabriela Firea", scria Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.



El mai preciza că "mai sunt de parcurs câţiva paşi administrativi până la începerea efectivă a lucrărilor de demolare".



"Cheltuielile cu demolarea vor fi suportate iniţial de municipalitate, iar finalmente vor fi recuperate de la proprietarul clădirii. Scopul nostru este ca terenul pe care se află acum Cathedral Plaza să fie integrat armonios în peisajul urbanistic al Bucureştiului, iar pentru asta avem toată deschiderea de a colabora atât cu proprietarul, cât şi cu Primăria Sectorului 1", transmitea primarul Capitalei.

