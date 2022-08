Nicuşor Dan: Am semnat autorizaţia de construire a unui pod pietonal mobil pentru traversarea Lacului Herăstrău

Nicușor Dan

El a scris, marţi, pe Facebook, că podul va asigura deplasarea în siguranţă a vizitatorilor şi a ambarcaţiunilor de agrement, care vor putea trece atât pe sub podul pietonal, cât şi pe sub cel de cale ferată.



Nicuşor Dan a precizat că, în prezent, în apropierea podului de cale ferată, există amenajată o pasarelă provizorie din elemente metalice închiriată de la Ministerul Apărării Naţionale, însă aceasta blochează deplasarea ambarcaţiunilor pe sub podul de cale ferată.



Primarul a informat că ALPAB va demara procedura de achiziţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor. Valoarea totală a investiţiei se cifrează la 2.246.644,72 de lei cu TVA, iar durata de realizare a podului este de două luni pentru proiectare şi opt luni pentru execuţie.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI