Nicuşor Dan: Am plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica

Nicuşor Dan

"Astăzi am plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica, ceea ce înseamnă că această cursă contra cronometru parcursă de Primăria Capitalei şi-a atins scopul: imediat ce Guvernul ne-a permis, pentru o perioadă foarte scurtă însă, ridicarea plafonului de îndatorare, am parcurs în timp record, împreună cu colegii mei şi cu reprezentanţii băncilor, toate procedurile necesare achiziţionării unui credit, comprimând în doar o lună demersurile care în mod normal ar fi durat trei luni. Am achiziţionat creditul de la Unicredit, am luat avizele necesare, am retras banii şi am achitat datoria", scrie primarul Capitalei pe Facebook.

Nicuşor Dan anunţa pe 17 noiembrie că Guvernul a aprobat mărirea plafonului de îndatorare al Primăriei cu 500 de milioane de lei, astfel încât să poată fi achitată datoria companiei Termoenergetica către ELCEN.

El preciza că Primăria va împrumuta aceşti bani până la finele anului şi că, după achitarea datoriilor, ELCEN şi Termoenergetica vor putea accesa fonduri europene pentru investiţii.

"Răspunsul (Guvernului - n.r.) a fost pozitiv până la urmă. Numai că a durat un an. Răspunsul administrativ a venit azi în şedinţa de Guvern, când Guvernul a aprobat mărirea plafonului de îndatorare cu 500 de milioane de lei. Acum avem termen scurt până la sfârşitul anului ca să şi împrumutăm banii aceştia, ca să şi stabilizăm financiar întreg sistemul. În momentul în care o să fim la zero cu sistemul, o să fie deschise foarte multe oportunităţi de investiţii pe fonduri europene, acel aşa numit Fond de modernizare, atât pentru producţie, care este la ELCEN, la Ministerul Energiei, cât şi pentru transport-distribuţie, care este la noi, la Primăria Municipiului Bucureşti", spunea edilul general, la TVR Info.

