Nicuşor Dan: Am demarat procedurile de reabilitare a 40 de kilometri de conductă din reţeaua de termoficare a Capitalei

Nicușor Dan

"Am demarat ieri procedurile legale pentru reabilitarea a 40 de kilometri de conductă din reţeaua de termoficare a Capitalei. Aceştia se adaugă tronsonului de 13 kilometri pe care Compania Energetica a început lucrările la începutul lunii. Primăria Municipiului Bucureşti a publicat în consultare în SEAP caietele de sarcini aferente execuţiei a patru tronsoane, cu un total de 40 kilometri. E vorba despre tronsoanele CB 4 - CO5 (cu o lungime de 8 kilometri, cod MC1013812), CM 43 - CO 2 (cu o lungime de 9 kilometri, cod MC1013811), C 15/20 - CS 12 (cu o lungime de 11 kilometri, acelaşi cod MC1013811) şi CM 11- CP3 - CV5/4 (cu o lungime de 12 kilometri, cod MC1013810)", a scris edilul, marţi, pe Facebook.

El a precizat că Primăria aşteaptă până pe 8 aprilie propunerile companiilor de pe piaţă, iar imediat va începe procedura efectivă de achiziţie.

ŞTIRILE ZILEI