Nicușor Dan: Lucrările la "construcţia ilegală" din strada Vasile Lascăr nr. 73-75, oprite de Poliţia Locală

Vasile Lascăr nr. 73-75 / FOTO: Facebook

"Am primit mesajul locatarilor care au semnalat reluarea unui abuz legat de disciplina în construcţii şi am acţionat în consecinţă. Am dispus vineri oprirea lucrărilor la construcţia ilegală din Vasile Lascăr 73-75. Primarul Firea a emis în 2019 autorizaţia pentru construirea unui imobil de 9 etaje într-o zona protejată în care sunt permise 4 etaje. Tribunalul a suspendat autorizaţia în septembrie 2020, la cererea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. O a doua cerere de suspendare a fost respinsă (pentru că opera deja o suspendare), iar beneficiarul şi constructorul au forţat şi au reînceput lucrările. Am trimis Poliţia Locală şi au oprit lucrările, aplicând hotărârea Tribunalului de suspendare a autorizaţiei, care este în vigoare", a scris, duminică, Nicuşor Dan pe Facebook.

