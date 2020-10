Nicușor Dan: Am făcut testul COVID-19. Primarul ales al Capitalei se autoizolează

Nicușor Dan / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

"În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii", a mai adăugat el.

"Revin curând - cu vești bune, sper", se arată în finalul mesajului.

"În cursul zilei de azi mă testez", precizase Nicuşor Dan luni dimineață, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene.



Luni dimineaţa, premierul Ludovic Orban a solicitat testarea pentru coronavirus, după ce una dintre persoanele alături de care s-a aflat în acelaşi platou de televiziune în cursul săptămânii trecute a fost confirmată pozitiv.



Şi Nicuşor Dan a fost în platoul respectivei televiziuni, tot săptămâna trecută, dar a precizat că nu intră în categoria contacţilor direcţi, conform Agerpres.

Potrivit unor surse, este vorba despre aceeași persoană de contact ca și în cazul lui Ludovic Orban.

