Nicușor Dan, la TVR INFO: Nu avem o problemă doar cu rețeaua de conducte, avem o problemă inclusiv cu CET-urile. Suntem în curs de a monta o centrală provizorie în zona Titan

Sunt probleme cu furnizarea apei calde în toate sectoarele din București, fie din cauza avariilor, fie din cauza unor lucrări programate la conducte. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat la Tema Zilei, pe TVR INFO, că investițiile din acest an și lucrările vor schimba situația.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Într-adevăr, căldura și apa caldă sunt o problemă. Dar responsabilitatea trebuie căutată la cei responsabili, în special primari care n-au făcut investițiile necesare în toți anii din urmă. Și avem aici niște date matematice care ne spun ce s-a întâmplat. Am prezentat public un grafic al pierderilor din rețea și din care rezultă că noi am plecat din anul 2010 cu pierderi în rețea de 25% și am ajuns în 2020 la 37%. Numărul de găuri, ca să spunem așa, plastic, în conducte s-a majorat substanțial.

"Nu avem o problemă doar cu rețeaua de conducte, avem o problemă inclusiv cu CET-urile, cele patru mari pe care le avem în extremitățile Bucureștiului, care și ele sunt unele din anii ’60, unele din anii ’80", explică primarul general al Capitalei.

Există și un call center în care lucrează 15 persoane care răspund la telefon și informează.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: “Încercăm să estimăm momentul în care avaria va fi reparată. Se repară acea avarie, se dă drumul la apa caldă și după o zi plesnește în altă parte, deci din nou trebuie reparată acea avarie”.

Iarna care urmează o să fie mai bine pentru că, dincolo de faptul că suntem în curs de a face aceste reparații, suntem în curs de a monta o centrală provizorie în zona Titan. Licitația s-a terminat, contractul a fost atribuit, lucrările au început acum o lună, cu termen de finalizare 6 luni, dă asigurări Nicușor Dan.

Anul trecut, Primăria Capitalei a schimbat 20 de km de conducte din rețeaua primară. Dar rețeaua de conducte a Termoenergetica are nu mai puțin de 4.000 de km.

Termoenergetica furnizează energie termică pentru aproximativ 562.000 de apartamente în care locuiesc peste 1,2 milioane de bucureșteni.

