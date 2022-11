Nicușor Dan, la TVR INFO: Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută. Bucureștenii nu vor suferi de frig

Bucureștenii nu vor suferi de frig iarna aceasta spre deosebire de situația din sezonul rece trecut, a dat asigurări primarul general al Capitalei în direct la TVR INFO. Peste 1.000 de blocuri au rămas ieri fără căldură și apă caldă. Se fac însă lucrări de modernizare, și de la anul am putea avea 50 de kilometri de conducte noi pe an, a explicat Nicușor Dan. Oficialul a anunțat cu această ocazie și că își dorește un nou mandat la Primăria Capitalei. Până atunci însă, promite și o centrală provizorie pentru această iarnă.

"Avem în sfârșit niște contracte în care am lucrat vara asta, iar în iarna asta lucrăm pe înlocuiri de conducte. Am semnat contractul pentru 200 de km, cu bani europeni, a început deja proiectarea, o să înceapă lucrările în primăvară, deci mergem în direcția bună. Am pus o centrală provizorie. Noi aveam o problemă că au dispărut două centrale, erau două în sud, două în vest și două în nord-vest care au dispărut acum 10 și respectiv 20 de ani. Punem o centrală provizorie care va funcționa din decembrie și o să vedeți că atunci când o să fie frig o să stăm mai bine decât iarna trecută", a spus Nicușor Dan la TVR INFO.

ŞTIRILE ZILEI